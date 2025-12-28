Jeaustin Campos vs Eduardo Espinel: el fichaje que Olimpia y Real España pelean; llegaría desde México

Olimpia sigue en camino al título y Real España ya piensa en 2026 luego de quedarse en la fase triangular.

Ambos equipos se enfrentaron en la última jornada y ahora se miden por un fichaje que ambos clubes quieren como refuerzo para su defensa.

El primer reporte de Álvaro de la Rocha indica que Real España está interesado por el defensor uruguayo Juan Manuel Capeluto.

Viene de jugar en la Liga Expansión MX (Correcaminos) y en Honduras tiene experiencia de haber jugado para Juticalpa, por lo que no desconoce el territorio nacional.

Olimpia se entromete en el fichaje de Capeluto por Real España

El central zurdo también interesa a Olimpia como informa el periodista Esteban Guerrero. Capeluto es compatriota de Eduardo Espinel.

“Así mismo, un equipo grande de Guatemala busca sus servicios”, la última decisión la va a tomar el defensor.

Jeaustin Campos quiere entre 6 y 7 refuerzos para cambiar por completo la imagen de Real España, mientras que Olimpia quiere tener más opciones puntuales en cada parte del terreno de juego.

