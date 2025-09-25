Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa Centroamericana

Toda Honduras en vilo: Olimpia recibe duro golpe a pesar de la victoria contra Cartaginés en la Copa Centroamericana

No todo ha sido felicidad para Olimpia en su visita a Cartaginés. No solo el León sufre si no que también la selección de Honduras.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Olimpia ha sufrido un golpe que pone en vilo también a la selección de Honduras.
© La NaciónOlimpia ha sufrido un golpe que pone en vilo también a la selección de Honduras.

No todo ha sido felicidad para Olimpia luego de su victoria 1-2 ante Sport Cartaginés en los cuartos de final de ida de la Copa Centroamericana.

El León triunfó gracias a los goles Michaell Chirinos y Jorge Benguché, dio un gran paso a las semifinales, pero recibió una noticia que tiene en vilo a toda Honduras. Por Cartago hizo el descuento Marco Ureña.

“Al Mundial”: Javier López deja la sentencia que Honduras y Costa Rica no esperaban para la Eliminatoria tras derrotar a Alajuelense

ver también

“Al Mundial”: Javier López deja la sentencia que Honduras y Costa Rica no esperaban para la Eliminatoria tras derrotar a Alajuelense

Chirinos, goleador del equipo, no iba a ser titular, si no que Edwin Rodríguez, una de las grandes figuras que tiene el club y que ya estaba recuperado, o al menos era lo que todos pensaban.

Publicidad

El volante hizo los ejercicios pre-competitivos antes del juego, iba el 11 de Eduardo Espinel, pero al final se cayó.

Tweet placeholder
Publicidad

Edwin Rodríguez se lesiona otra vez

“Actualización en el once inicial olimpista: Michaell Chirinos reemplazará a Edwin Rodríguez en el cuadro titular”, escribió el Olimpia en sus redes sociales.

Esta noticia ha caído de dura forma a Reinaldo Rueda y la selección de Honduras, ya que en menos de 15 días la Bicolor recibe a Costa Rica por las Eliminatorias.

Publicidad

De momento y la información que llega desde Costa Rica, es que Rodríguez va seguir un tratamiento conservador en la lesión que aqueja desde diciembre en el quinto metatarsiano. Su evolución dirá si está para la vuelta contra Cartaginés el próximo jueves 02 de octubre.

Duro golpe para Eduardo Espinel: se confirma el futuro del gran pilar de Olimpia para la próxima temporada

ver también

Duro golpe para Eduardo Espinel: se confirma el futuro del gran pilar de Olimpia para la próxima temporada

Recordemos tambié que Honduras ya perdió para las Eliminatorias de Concacaf a Denil Maldonado y David Ruiz.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alajuelense, sin viajar a Honduras, ya tiene su primer problema: Motagua lo hizo oficial ante Concacaf
Honduras

Alajuelense, sin viajar a Honduras, ya tiene su primer problema: Motagua lo hizo oficial ante Concacaf

"Fuera del Mundial": en Costa Rica le temen a una decisión que tomó Concacaf
Costa Rica

"Fuera del Mundial": en Costa Rica le temen a una decisión que tomó Concacaf

Ante los ojos de Alajuelense: esto hizo Concacaf con Mathías Vázquez tras poner a sufrir a Machillo Ramírez
Honduras

Ante los ojos de Alajuelense: esto hizo Concacaf con Mathías Vázquez tras poner a sufrir a Machillo Ramírez

La decisión del Piojo Herrera que nadie esperaba
Costa Rica

La decisión del Piojo Herrera que nadie esperaba

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo