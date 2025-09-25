Toda Honduras en vilo: Olimpia recibe duro golpe a pesar de la victoria contra Cartaginés en la Copa Centroamericana

No todo ha sido felicidad para Olimpia luego de su victoria 1-2 ante Sport Cartaginés en los cuartos de final de ida de la Copa Centroamericana.

El León triunfó gracias a los goles Michaell Chirinos y Jorge Benguché, dio un gran paso a las semifinales, pero recibió una noticia que tiene en vilo a toda Honduras. Por Cartago hizo el descuento Marco Ureña.

Chirinos, goleador del equipo, no iba a ser titular, si no que Edwin Rodríguez, una de las grandes figuras que tiene el club y que ya estaba recuperado, o al menos era lo que todos pensaban.

El volante hizo los ejercicios pre-competitivos antes del juego, iba el 11 de Eduardo Espinel, pero al final se cayó.

Edwin Rodríguez se lesiona otra vez

“Actualización en el once inicial olimpista: Michaell Chirinos reemplazará a Edwin Rodríguez en el cuadro titular”, escribió el Olimpia en sus redes sociales.

Esta noticia ha caído de dura forma a Reinaldo Rueda y la selección de Honduras, ya que en menos de 15 días la Bicolor recibe a Costa Rica por las Eliminatorias.

De momento y la información que llega desde Costa Rica, es que Rodríguez va seguir un tratamiento conservador en la lesión que aqueja desde diciembre en el quinto metatarsiano. Su evolución dirá si está para la vuelta contra Cartaginés el próximo jueves 02 de octubre.

Recordemos tambié que Honduras ya perdió para las Eliminatorias de Concacaf a Denil Maldonado y David Ruiz.

