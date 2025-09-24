“No son Saprissa”: Motagua sorprende a Alajuelense con la comparación que más le duele al equipo del Machillo Ramírez

Motagua sacó un triunfo sobre el final contra Alajuelensey ha dado un gran paso a las semifinales de la Copa Centroamericana. Todavía falta la vuelta, pero la primera quedó hecha.

Ganaron por primera vez a La Liga en Costa Rica y ahora esperan cerrar en casa de la mejor forma la eliminatoria. Uno de los que salió a dar la cara tras el triunfo fue Sebastián Cardozo, uno de los líder que tiene el Azul Profundo en defensa.

“No sabía que era el primer triunfo de Motagua contra Alajuela, la verdad muy contento por eso y por todo el esfuerzo del equipo. Se logró un buen triunfo y obviamente la llave no está cerrada porque nos estamos enfrentando a un gran rival, el bicampeón de la competencia y no ha nada cerrado”

Y agregó: “Tenemos que mejorar lo que se hizo bien y corrigir los errores que tuvimos para cerrar la llave en casa de la mejor manera”.

Lo que dijo Sebastián Cardozo de Saprissa y Alajuelense

Al ser consultado por los periodistas ticos sobre la comparación entre Saprissa, rival que ya eliminaron y Alajuelense, fue claro:

“Son dos equipos muy importantes acá en Centroamérica, nosotros no ganamos a Saprissa, pero teníamos que sacar un resultado para poder avanzar nosotros y ellos quedaron afuera. Contento con el presente del equipo y cómo se viene jugando. Contra Alajuela nos enfrentamos a un gran rival, en su casa”.

Ya analizando el partido, aseguró que se les complicó más cuando el equipo de Machillo Ramírez tenía un hombre menos, ya que los especios estaban reducidos y no podían entrar al marco rival.

“Cuando estábamos 11 contra 11 fuimos mejores, luego se nos complicó el partido cuando ellos se quedaron con 10, porque no encontrábamos espacios, pero las ganas de este equipo fue la clave para sacar los tres puntos”

Cardozo también reveló que tenían bien estudiadas las falencias de Alajuelense, pero que no las iba a contar todavía porque faltba un partido de vuelta.

“Sí, lo estudiamos, pero no quiero decir las debilidades porque capaz las corrigen para el próximo partido. Eso queda en la interna de nosotros, obviamente tienen puntos bajos, también fuerte y por algo son los bicampeones de la competencia”.

Ya para finalizar, fue consultado por unas declaraciones que hizo Luis Ortíz, arquero de Motagua, que aseguró que “ellos no son Saprissa”.

“Nosotros el máximo respeto con Alajuela, es un gran rival como te dije, es el bicampeón, no podemos faltarle al respeto. Obviamente no son Saprissa, ellos son un equipo, aquel es otro, nosotros veníamos a hacer nuestro trabajo. Somos Motagua, un equipo grande de Centroamérica”, cerró.

