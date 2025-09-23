“Los mejores de Centroamérica”: Mathías, el verdugo de Alajuelense sorprende y envía mensaje a Diego Vázquez

Motagua logró un sufrido triunfo ante Alajuelensean los cuartos de final de ida de la Copa Centroamericana de Concacaf.

El Azul Profundo tuvo que esperar hasta el 90+2′ para que Mathías Vázquez le diera el triunfo, el primero en su historia ante La Liga en Costa Rica.

Vázquez marcó de cabeza en un partido donde Motagua tuvo ventaja de un hombre más tras la expulsión deRonald Matarrita al minuto 15 de juego.

Mathías, el verdugo de Alajuelense en la Copa Centroamericana

“Es una felicidad enorme, más acá contra este rival que es el campeón, en esta cancha y en una fase directa. Me parece que con los pocos minutos que se me dieron pude aprovechar y siento un orgullo enorme”.

Sobre Javier López dio su punto de visita y aseguró que si este equipo está metido en la idea de ganar, es el “mejor de Centroamérica”.

“Al final depende más de nosotros, el técnico ha implementado su idea y lo hace muy bien. Ayudón el hombre de más que tuvimos que la aprovechamos, somos un grupo muy unido y cuando nos enchufamos estamos para ser los mejores de Centroamérica”.

Además, no se olvidó de enviarle un mensaje a su papá Diego Vázquez, quien seguramente estará feliz por su gol.

“Fijo ahorita mi papá me mandó unos mensajes, seguramente está muy contento. Cuando entré me imaginé que iba a anotar, al final si no entro convencido, para qué voy a entrar”.

