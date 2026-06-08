Ya fue campeón con Marathón: el inesperado retorno que prepara el Monstruo Verde

El futbolista ya se despidió de su antiguo club y se estaría preparando para tener una nueva etapa en el Monstruo Verde.

Marathón estaría cerca de cerrar un nuevo fichaje de cara al torneo Apertura de la Liga Nacional y Copa Centroamericana de Concacaf, luego que anunciara la llegada del delantero Alberth Elis como su primera alta.

De acuerdo a información revelada por Deportes TVC, la directiva Verdolaga estaría cerca de sumar al guardameta Denovan Torres que recientemente fue dado de baja del Juticalpa.

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“Quiero agradecer al Juticalpa FC por la confianza, el apoyo y la oportunidad que me brindó durante estos dos años. Gracias a la directiva, cuerpo técnico, compañeros y afición por ser parte de este camino. Les deseo muchos éxitos, gracias por todo”, escribió Torres de 36 años.

Con la camisa de Juticalpa, Torres disputó 32 partidos en los que recibió 67 goles. Si se concreta su llegada a Marathón se unirá a la competencia por la titularidad con Jonathan Rougier y César Samudio.

Cabe recordar que el nacido en Yoro fue el último héroe que tuvo Marathón cuando se coronó campeón en 2018. El portero tapó dos penales en la tanda ante Motagua, atajadas que le dieron la novena al cuadro verdolaga.

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Datos relevantes

Alberth Elis es la única alta confirmada por el club hasta el momento

Kevin Álvarez también se podría sumar a la lista de fichajes

Silvio Rudman se perfila para sustituir a Pablo Lavallén como DT

El nuevo entrenador será anunciado antes del 15 de junio

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