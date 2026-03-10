Es tendencia:
Honduras

“Uno siente”: Marathón lanza fuerte advertencia a Francisco Martínez mientras Olimpia lo tiene en la mira

Los rumores han colocado a Francisco Martínez como uno de los posibles fichajes de Olimpia para el siguiente torneo cuando expire su contrato.

José Rodas

Por José Rodas

Francisco Martínez tiene contrato con Marathón hasta junio de 2026 y ya tiene oferta de renovación. Foto: X Marathón.
Francisco “El Chelito” Martínez se ha convertido en uno de los jugadores más importantes en Marathón, donde con sus actuaciones se ha ganado el cariño de los directivos y la afición verdolaga.

En enero de 2026, diversos reportes revelaron que Martínez de 34 años estaba en la carpeta de Olimpia que buscaría hacerse de sus servicios para el siguiente torneo, es decir para el Apertura 2026-2027.

Mientras Motagua lo vendió en $25 mil, este es el millonario precio de Rodrigo Auzmendi en San Lorenzo

Y es que, el “Chelito” posee contrato hasta junio de este año, por lo que el presidente de Marathón Daniel Otero ya puso manos a la obra para alcanzar extender el vínculo del futbolista.

En una entrevista para Diez, Otero reveló que ya está en pláticas para extender el contrato de Francisco Martínez y que el único que tendría problemas si se marcha sería solo el futbolista.

Otero también explicó que el club busca la renovación del goleador Rubilio Castillo, quien expresó su deseo de continuar con la institución sampedrana.

Golpe para Olimpia: el feroz castigo confirmado a Yustin Arboleda tras polémica contra árbitros de Honduras

“Personalmente hablé con Rubilio Castillo en un entrenamiento y le dije que debíamos empezar a platicar sobre el tema, y él me respondió que cuando yo quisiera. Uno siente cuando un jugador quiere seguir con la institución y eso nos agrada mucho. En el caso del Chelito ni hablar, es un jugador muy querido por la afición y por el club, y yo creo que el que tendría problemas si se le ocurre irse sería él, porque aquí se le aprecia bastante“, dijo Otero.

Las palabras del mandamás de Marathón deja en el aire el futuro de Martínez, quien podría negociar con cualquier club de cara a la próxima temporada del fútbol hondureño.

El único tema a considerar en el caso de Martínez son sus 34 años de edad; aunque sus ganas dentro del campo le hace ganar enteros en la Liga Nacional.

