Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Marathón sacude el mercado de fichajes y suma delantero para pelear por la Copa Centroamericana

Luego de anunciar la llegada de Alberth Elis, el Monstruo Verde cerró la llegada de otro jugador de ofensiva para pelear por la Copa Centroamericana.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
El once inicial de Marathón posando previo a un encuentro de Liga Nacional.
© Redes socialesEl once inicial de Marathón posando previo a un encuentro de Liga Nacional.

Aunque el Marathón sigue sin resolver la situación de su nuevo director técnico, la directiva del Monstruo Verde sigue trabajando en los refuerzos para encarar una nueva temporada de Liga Nacional en Honduras y por dar la pelea en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Los sampedranos parecen tener la idea de sumar a hombres en la zona ofensiva, sobre todo con futbolistas de gran velocidad como Alberth Elis y ahora con la llegada del jugador Yeison Mejía.

Mientras Mourinho vuelve a sacudir al Real Madrid, uno de sus asistentes llega a la Liga Nacional de Honduras

ver también

Mientras Mourinho vuelve a sacudir al Real Madrid, uno de sus asistentes llega a la Liga Nacional de Honduras

El exjugador de Real España, Los Potros de Olancho y Motagua firmó por un año, según informa Diario Diez y se convertiría así en el cuarto fichaje de club en el que, aparentemente no continuará Pablo Lavallén.

Cabe recordar que los Verdolagas anunciaron la flamante llegada de Alberth Elis, también cerró los fichajes de Jonathan Paz y el lateral derecho Natanael Agurcia.

Mejía había sido pretendido por el Antigua GFC de Guatemala al ser solicitado por el DT Mauricio Tapia; sin embargo, el jugador priorizó continuar jugando en el terreno local y ahora enfrentará al cuadro chapín en la Copa Centroamericana.

Yeison Mejía fue dado de baja del Olancho FC. Foto: Facebook.

Yeison Mejía fue dado de baja del Olancho FC. Foto: Facebook.

Publicidad
La drástica medida del Olimpia que amarga a Jeaustin Campos y sorprende a club de Costa Rica

ver también

La drástica medida del Olimpia que amarga a Jeaustin Campos y sorprende a club de Costa Rica

El Marathón también comparte grupo con el Real Estelí de Nicaragua, Sporting Herediano de Costa Rica y Alianza de El Salvador.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Ya fue campeón con Marathón: el inesperado retorno que prepara el Monstruo Verde
Honduras

Ya fue campeón con Marathón: el inesperado retorno que prepara el Monstruo Verde

De Boca Juniors a Marathón: el bombazo que nadie esperaba de Daniel Otero en Honduras
Honduras

De Boca Juniors a Marathón: el bombazo que nadie esperaba de Daniel Otero en Honduras

Pablo Lavallén da respuesta final a Marathón y define su futuro en Honduras
Honduras

Pablo Lavallén da respuesta final a Marathón y define su futuro en Honduras

Luis Fernando Suárez volvería a Centroamérica con el club menos pensado
Honduras

Luis Fernando Suárez volvería a Centroamérica con el club menos pensado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo