Marathón y Honduras reciben mensaje de César Samudo antes del inicio del Mundial con Panamá: “Soy el único”

César Samudio habló de Marathón y Honduras antes del inicio de la Copa del Mundo 2026 con la selección de Panamá.

Aunque la Selección de Honduras no logró clasificar a la Copa del Mundo, el fútbol catracho sí tendrá un representante en la gran cita mundialista. Se trata del arquero panameño César Samudio, figura del Club Deportivo Marathón, quien este jueves ofreció una conferencia de prensa para compartir la enorme ilusión que vive de cara a su primer Mundial.

Samudio no ocultó el orgullo que siente por llevar la bandera de su equipo y de la liga hondureña al torneo más importante del planeta, especialmente tras el duro golpe que significó para la afición local quedar fuera del torneo en la última fecha de las eliminatorias de Concacaf.

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“Me llena mucho de orgullo ser representante de la Liga de Honduras. Al club Marathón también, que yo sea su representante acá es muy importante para ellos, no terminó bien mi último mes (tras perder la final con Motagua), pero le tengo mucho cariño a la afición, me han hecho publicaciones que las he visto y se siente bien”, dijo César Samudio

César Samudio que Honduras fuera a la Mundial

A pesar de la rivalidad deportiva en la región, el guardameta verdolaga demostró su empatía y el cariño que le ha tomado al país desde su llegada en 2023, confesando que le habría encantado compartir esta experiencia con sus colegas de la Liga Nacional.

“Hubiese querido que también Honduras este clasificado al Mundial para que mi compañeros que están en la selección también vivieran lo que estoy viviendo, pero soy el único y lo acato de buena forma”.

Aunque actualmente no es el portero titular indiscutible del esquema del técnico Thomas Christiansen, Samudio mantiene intacta la ilusión de sumar minutos en el exigente Grupo L, donde Panamá se medirá ante las selecciones de Ghana, Croacia e Inglaterra.

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Además del valor deportivo, la participación del arquero de 31 años dejará un importante beneficio económico en San Pedro Sula. Debido a los programas de compensación de la FIFA para los clubes que prestan a sus futbolistas, Marathón podría recibir entre 176 mil y 250 mil dólares (una cifra que supera los 4.5 millones de lempiras). Este monto económico podría incrementarse si la selección panameña logra avanzar de la fase de grupos.

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Samudio, quien llegó al monstruo verde procedente del Independiente de Panamá (CAI), se ha consolidado como un pilar en el arco sampedrano y un habitual en las convocatorias de su país. Ahora, se alista para vivir el momento cumbre de su carrera en la vitrina más grande del deporte.