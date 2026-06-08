De Boca Juniors a Marathón: el bombazo que nadie esperaba de Daniel Otero en Honduras

El Monstruo Verde ya tendría definido a su nuevo entrenador y llegaría procedente de Argentina tras confirmarse la salida de Pablo Lavallén.

Con la decisión de Pablo Lavallén de no continuar como director técnico, el Marathón ya comenzó a mover sus fichas y ya habría elegido al sustituto para ocupar el cargo en el banquillo del cuadro verdolaga.

Se trata de Silvio Rudman de 57 años, quien fue campeón de la Copa Libertadores con Boca Juniors Sub-20 y que ya tendría todo arreglado para convertirse en el estratega del cuadro verdolaga.

ver también Se confirma el gran salto de Joseph Rosales que ilusiona a la Selección de Honduras

Así lo dio a conocer el periodista Marvin Ávila, quien a través de su cuenta de X dio a conocer que la operación se encuentra en 95 por ciento a falta de detalles que no pondrán en duda su nuevo cargo.

“A estas horas, puedo informar que el argentino Silvio Rudman es virtualmente el DT del Monstruo, 95%. Faltan algunos detalles. Rudman viene de Boca Jrs, donde fue campeón de Libertadores U20”, escribió Ávila.

La carrera de Rudman

ver también Lo confirman: Pablo Lavallén da respuesta final a Marathón y define su futuro en Honduras

Rudman tuvo un paso como jugador de Marathón entre 1999-2000 y se desempeñaba en la posición de delantero. Surgió de las inferiores de Argentinos Juniors y también tuvo un paso por el fútbol de Japón, México, Italia, España y Bolivia.

Como entrenador ha dirigido clubes como Lobos Buap, Pachuca Sub-20, Alto Rendimiento Tuzo y Tlaxcala FC en México. También pasó por el Monagas de Venezuela, Sololá de Guatemala y Boca Juniors Sub-20.

Publicidad

Publicidad