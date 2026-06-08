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De Boca Juniors a Marathón: el bombazo que nadie esperaba de Daniel Otero en Honduras

El Monstruo Verde ya tendría definido a su nuevo entrenador y llegaría procedente de Argentina tras confirmarse la salida de Pablo Lavallén.

José Rodas

Por José Rodas

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Daniel Otero es el actual presidente de Marathón y ya decidió quién será el nuevo DT del club. Foto: Redes sociales.
Daniel Otero es el actual presidente de Marathón y ya decidió quién será el nuevo DT del club. Foto: Redes sociales.

Con la decisión de Pablo Lavallén de no continuar como director técnico, el Marathón ya comenzó a mover sus fichas y ya habría elegido al sustituto para ocupar el cargo en el banquillo del cuadro verdolaga.

Se trata de Silvio Rudman de 57 años, quien fue campeón de la Copa Libertadores con Boca Juniors Sub-20 y que ya tendría todo arreglado para convertirse en el estratega del cuadro verdolaga.

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Así lo dio a conocer el periodista Marvin Ávila, quien a través de su cuenta de X dio a conocer que la operación se encuentra en 95 por ciento a falta de detalles que no pondrán en duda su nuevo cargo.

“A estas horas, puedo informar que el argentino Silvio Rudman es virtualmente el DT del Monstruo, 95%. Faltan algunos detalles. Rudman viene de Boca Jrs, donde fue campeón de Libertadores U20”, escribió Ávila.

La carrera de Rudman

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Rudman tuvo un paso como jugador de Marathón entre 1999-2000 y se desempeñaba en la posición de delantero. Surgió de las inferiores de Argentinos Juniors y también tuvo un paso por el fútbol de Japón, México, Italia, España y Bolivia.

Como entrenador ha dirigido clubes como Lobos Buap, Pachuca Sub-20, Alto Rendimiento Tuzo y Tlaxcala FC en México. También pasó por el Monagas de Venezuela, Sololá de Guatemala y Boca Juniors Sub-20.

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