“No llenó las expectativas”: Olimpia con impesada salida y este club se postula a su fichaje

Olimpia está enfocado en la Gran Final ante Marathón. El León busca en el Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras su Copa 40.

Eduardo Espinel también piensa en el Clausura 2026 y un puesto que no llenó sus expectativas fue la portería, Andrés Salazar no fue lo que todos esperaban.

Olimpia se perfila a fichar a Onan Rodríguez de Real España, una contratación que se pelea con Motagua que también está interesado.

Andrés Salazar puede salir de Olimpia, pero tiene contrato

“¿Se va del Olimpia?

Andrés Salazar no llenó las expectativas del conjunto “Merengue” y si no logran rescindir su contrato, optarán por una cesión y la opción viable sería el Olancho FC.

Hasta el momento es un “rumor” de mercado”, indicó el periodista Esteban Guerrero.

Los Potros tienen porteros en Harold Fonseca y Gerson Argueta, por lo que uno de ellos debería salir para darle cupo a Salazar. Veremos qué pasa en el mercado.

