La respuesta final de Kevin López a Comunicaciones: jugará en este club de Centroamérica tras salir de Olimpia

Uno de los jugadores que buscaba equipo para 2026 era Kevin López, el jugador que salió de forma sorpresiva de Olimpia ya sabe que colores vestirá.

Jafeth Moreno, periodista hondureño dio a conocer que el atacante catracho va a jugar en uno de los equipos de moda de Centroamérica.

El nuevo equipo de Kevin López

“El extremo Kevin López se vestirá con la camisa del Olancho FC. El jugador de 29 años ya tiene un acuerdo con el club tras días de negociaciones, únicamente resta cerrar un detalle mínimo para que mañana se proceda a estampar la firma y sumarse a los trabajos de los Potros”, dijo Moreno.

Diez también adelanta que todo está hecho entre Potros y Kevin López, quien jugará con su tercera camisa en Honduras luego de portar la Motagua y Olimpia.

Comunicaciones, que también sonó para llevarlo a sus filas de nuevo, ve como el jugador firma por otro club.

López busca recuperar su protagonismo que perdió en su paso por Olimpia, nunca convenció a Pedro Troglio ni a Eduardo Espinel.

Ahora con Jhon Jairo López espera dar ese salto de calidad a sus 29 años y soñar con una salida más al extranjero.

Olancho FC se reforzó con el costarricense Gabriel Leiva, Geovanny “Virus” Martínez, Carlos Argueta, Clayvin Zúniga y Geisson Perea.

