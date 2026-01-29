“Hasta la FIFA”: giro inesperado que golpea fuertemente a Motagua en el fichaje de Rodrigo de Olivera

Al final, Rodrigo de Olivera va a jugar con Motagua, el delantero tiene todo acordado y solo falta la presentación oficial. Eso sí, Olancho FC tiene su propia postura.

El presidente del club, Samuel García, ha sido tajante a la hora del caso donde el TNAF todavía tiene la última palabra, pero todo indica que será a favor del equipo azul.

Lo que García aseguró en una entrevista es que Olancho va llegar hasta el final, incluso ante los ojos de FIFA.

Olancho llevará el caso ante FIFA si es necesario

“Nosotros solo estamos confiando en el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol y en el arbitraje que está designado. Yo solo quiero confiar en el derecho que nos asiste. Caso contrario, cueste lo que me cueste, voy a llegar hasta las últimas instancias. “¿Hasta dónde?” (pregunta del periodista) Hasta la FIFA, para sentar un precedente”.

García señala a Emilio Izaguirre como el causante de todo el problema del fichaje de Rodrigo de Olivera por Motagua.

“Así es. Al final, en el caso de Platense, terminaron dándole la razón. Nosotros iremos, aunque sea a pelear por un punto o por un tema que para algunos no tenga mayor trascendencia, como seis meses. El problema es que atropellan, atropellan y atropellan, solo por pertenecer a los equipos grandes.

Yo les pido más respeto a la directiva del Motagua, que llamen al orden a Emilio Izaguirre, porque ese muchacho solo está dañando el fútbol nacional. Y a los aficionados de los Motagua les digo: ese es un equipo de respeto, uno de los grandes, un club que yo puedo decir que he amado. Pero cuando ha llegado este señor ha llegado a enredarla toda, yo les pido unidad y que aparten de ese grupo a Emilio porque les está haciendo mucho daño”.

Todo mundo espera el partido de Motagua ante Platense para saber si debuta o no Rodrigo de Olivera, lo claro es que va a jugar en el conjunto azul.

