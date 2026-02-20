Keylor Navas revela lo que pocos conocen de Zidane y lo que invirtió en una estrella del Real Madrid

Keylor Navas no se guardó nada al hablar de Zinedine Zidane, el entrenador con el que vivió su etapa más ganadora en el Real Madrid. El portero costarricense explicó por qué el francés fue determinante en su carrera, destacando algo que no se ve desde afuera: su manejo de grupo, la confianza que transmite y el nivel de exigencia emocional que generaba en el día a día.

Y además aportó un detalle muy concreto sobre el crecimiento de Vinicius Jr.: las horas extra que Zizou le dedicaba después de los entrenamientos.

La influencia de Zidane en Keylor: liderazgo, confianza y un vestuario al 200%

En la reciente entrevista con el Diario AS, Navas describió a Zidane como un técnico difícil de replicar por cómo gestiona personas: dijo que la confianza que transmite a los jugadores “es muy difícil de encontrar” y que la forma de hablarles y tratarlos era “increíble”.

Esa cercanía, según Keylor, se traducía en una consecuencia directa: el plantel sentía la obligación de responderle con el máximo. “No podíamos dar menos del 200% en los entrenos”, contó, marcando que no era solo disciplina táctica: era respeto, admiración y un compromiso casi automático con el DT.

Keylor Navas fue una gran figura del Real Madrid de Zidane. (Getty Images)

Y aunque Zidane suele asociarse al “manejo de estrellas”, Navas también subrayó lo futbolístico: sostuvo que tácticamente era bueno, que estudiaba bien a los rivales y que les daba herramientas claras para ganar.

“La forma en que maneja los grupos y la confianza que transmite a los jugadores es muy difícil de encontrar. He tenido técnicos muy buenos, pero con Zidane, aparte del respeto y la admiración que todos le teníamos, la manera de hablarnos y tratarnos era increíble. No podíamos dar menos del 200% en los entrenos para responder a la forma de actuar de ese hombre. Además, tácticamente era bueno, estudiaba bien a los rivales y nos daba las herramientas necesarias para ganar”. Keylor Navas.

Las horas extra que Zidane invirtió en Vinicius

El otro foco fuerte que destacó Navas sobre Zidane tiene que ver con Vinicius. El Halcón recordó la llegada del brasileño joven al Madrid y aseguró que en el plantel “enseguida” vieron algo distinto: un diamante con buena actitud, al que todavía le faltaba pulir detalles.

Lo más potente llega con el detrás de escena: Keylor dijo que presenció las horas que Zidane invirtió en Vinicius después de los entrenamientos, con trabajos específicos de técnica, velocidad y definición, entre otros aspectos que lo ayudaron a desarrollar su potencial. Y remató con una idea clave: ese trabajo extra fue fundamental para el salto de nivel.

Zidane el primero que confió en el potencial de Vinicius en Real Madrid. (Getty Images)

Vinicius fue presentado como jugador del Real Madrid en julio de 2018, en plena transición del equipo, y Navas lo vio desde adentro en sus primeros pasos.

“Todos observamos enseguida algo diferente en él. Tenía cosas por pulir, pero era un diamante con buena actitud y ganas de trabajar. Que tenga ahora ese nivel no me extraña porque lo vi evolucionar y presencié las horas que Zidane invirtió en él después de los entrenamientos. Le ponía ejercicios de técnica, velocidad, definición y otros aspectos que le ayudaron a crecer y desarrollar su potencial. Ese trabajo extra fue fundamental”. Keylor Navas.

El mensaje de Keylor por el caso Vinicius-Prestianni en Champions

Navas también se refirió al episodio ocurrido en Lisboa en el partido del martes pasado entre Benfica y Real Madrid, por el que Vinicius denunció un presunto insulto racista de Gianluca Prestianni y por el que la UEFA abrió una investigación.

“Es muy triste porque algo así no debería ocurrir con ninguna persona en el mundo. Cuando le sucede a alguien que conoces, como es el caso de Vini, te sientes identificado en el sentimiento y el dolor que pueda estar pasando en ese momento. Ojalá que todos los que podamos hacer algo lo intentemos para que ese desprecio y esos comentarios no tengan cabida, ni con Vini ni con nadie” , expresó el ex portero merengue.

Vinicius vs. Prestianni en Chanmpions League, el duelo de la polémica. (Getty Images)

Además, al ser consultado por la frase de Mbappé sobre una sanción ejemplar para Prestianni, Keylor evitó fijar una pena específica, pero fue claro con el concepto: “No sé cuál será el escarmiento justo, pero algo debería haber. Es necesario un castigo fuerte para las personas que se equivocan de forma intencionada. Eso no es un error puntual sino un pensamiento que se lleva dentro y cuando uno se siente atacado lo saca a relucir. Debería tener un castigo para evitar que esto vuelva a pasar”.