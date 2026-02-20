“Deja mal parado a Costa Rica”: Jeaustin Campos recibe la peor sentencia desde Honduras y lo quieren fuera

Real España es una caldera, cada día que pasa las cosas arden más y Jeaustin Campos es uno de los grandes señalados. La espantosa derrota 6-1 ante LAFC ha sido la gota que derramó el vaso.

Mateo Yibrín, uno de los ex presidentes del equipo, decidió romper el silencio, se fue en contra de la gestió de Elias Burbara y también tuvo duras palabras para Campos.

ver también Luego del 6-1 de LAFC: Real España tomó rotunda decisión con Jeaustin Campos tras ser humillado en Concacaf

Primero comenzó diciendo que tienen secuestrado a Real España y que el entrenador tico tiene engañada a la directiva.

“Elías es una persona bien cerrada, no escucha, así que es inútil hablar con él, no sé qué van a decir, pero es una vergüenza lo que pasó, no es aceptable, hay que poner orden en la institución. El entrenador lo tiene engañado, está jugando enchute con él”, comenzó soltando en una entrevista con Hora Cero.

Jeaustin Campos es sentenciado de la peor forma

“Con este entrenador, estoy seguro que no vamos a tener chance de ganar algún título, es un entrenador que no sabe preparar al equipo, lo único es preparar el balón parado, en defensa somos ineficientes, LAFC nos hizo ver como un equipo de cuarta categoría”.

“Quedó en evidencia que Real España es un equipo mal preparado, es el cuarto torneo del entrenador y no se muestra una evolución, no hay justificación para que siga entrenando un día más al equipo”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

ver también “No vaya”: fulminan sin compasión a Jeaustin Campos en Honduras por humillación en Concachampions

Jeaustin Campos le mandó a decir al ex directivo de Real España, Fuad Abufele, “Me la pela” en referencia a las críticas que recibe constantemente.

“La verdad es que no lo había escuchado, más para sacarlo del club, es un ordinario, chusma de primer nivel. Yo conozco gente de Costa Rica. Son educados y preparados, pero este deja mal parados a los ticos, es un malcriado”.

Publicidad