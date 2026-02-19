Es tendencia:
“Me recuerda a Rafa Márquez”: ex compañero del ídolo de Barcelona se rinde ante una joya de El Salvador

En Guatemala siguen surgiendo promesas en el fútbol y ahora una de ellas fue comparada con Rafael Márquez.

Marcial Martínez

Juan Carlos Chávez, actual entrenador de Águila y ex compañero del histórico defensor mexicano Rafa Márquez, no escatimó elogios al referirse a una de las joyas de El Salvador, asegurando que su estilo y liderazgo le recuerdan al ídolo del FC Barcelona.

Se trata de José Guatemala que a sus 18 años de edad, es un zaguero salvadoreño que ha venido ganando protagonismo tras su participación en el Mundial Sub-17 y que recientemente renovó su vínculo con C.D. Águila por dos años más.

José Guatemala comparado con Rafael Márquez

Luego de la derrota 3-0 ante Alianza, el DT Juan Carlos Chávez no ocultó su admiración por el joven defensor José Carlos Guatemala, a quien comparó con su excompañero Rafa Márquez por su solidez y versatilidad en la zaga.

José Carlos Guatemala es un jugador que me gusta mucho. Me recuerda a un compañero que tuve en México, Rafael Márquez. Muy sólido atrás que puede jugar de central, de contención, de línea de 5. Me gusta, tengo mucha confianza en él”, compartió Juan Carlos Chávez en rueda de prensa.

Recordemos también que Chávez fue compañero del histórico zaguero mexicano en Atlas FC a finales de los años 90, un antecedente que respalda el peso de sus elogios hacia el joven salvadoreño.

José Guatemala se ha consolidado como un zaguero central de plena confianza en el esquema del DT de C.D. Águila, destacando por su liderazgo y capacidad defensiva, cualidades que pronto harán que termine despegar.

