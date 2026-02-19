A dos puntas: Patrick Kluivert coquetea con equipo de Europa mientras negocia para ser DT de la Selección de Costa Rica

Mientras avanzan las negociaciones para asumir el banquillo de la Selección de Costa Rica, Patrick Kluivert no cierra las puertas hacia el Viejo Continente. La Sele se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador y el neerlandés​ es uno de los que quedó en carpeta.

Recordemos que como parte del proceso de selección del próximo entrenador, Rónald González, en su rol como director de Selecciones Nacionales, viajó el lunes a España junto a representantes de la Federación Costarricense de Fútbol para reunirse personalmente con Patrick Kluivert.

El objetivo del encuentro fue profundizar en el proyecto deportivo y recoger insumos clave que serán incluidos en un informe final, documento que servirá como base para definir quién tomará las riendas de la Selección de Costa Rica en esta nueva etapa.

Patrick Kluivert coquetea con equipo de Europa

Patrick Kluivert fue consultado sobre un posible acercamiento con el AFC Ajax y, aunque dejó claro que actualmente no existen conversaciones formales, tampoco cerró la puerta por completo.

“Bueno, es una pregunta directa. Pero nunca digas nunca. No estoy en conversaciones con el Ajax ahora mismo, pero siempre estoy en contacto directo con Jordi Cruyff“, comentó Patrick Kluivert para AT5.

Con un “nunca digas nunca”, dejó entrever un leve coqueteo con la posibilidad de un futuro vínculo, pese a que por ahora no hay nada concreto sobre la mesa mientras negocia para ser DT de La Sele.

Patrick Kluivert mantiene como prioridad las conversaciones para asumir el banquillo de la Selección de Costa Rica, en un escenario donde su futuro inmediato parece estar más cerca de La Sele, pero habrá que esperar la decisión final que se tome desde la Federación.