Este sábado volverá a disputarse el Clásico Nacional entre el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense. El encuentro será en La Cueva y comenzará a las 8 de la noche. Por primera vez, Hernán Medford y Machillo Ramírez se enfrentarán cara a cara.

La realidad de los dos entrenadores es totalmente opuesta. El Pelícano llega con cuatro victorias consecutivas, mientras que el técnico manudo viene de perder tres y empatar uno de los últimos cuatro jugados. No obstante, se trata de un clásico, un duelo en el que poco importa cómo se encuentra cada equipo.

Pensando en el armado del equipo, Hernán Medford tendrá algunas complicaciones. El técnico del Monstruo confirmó este jueves en conferencia de prensa que Joseph Mora no estará entre los convocados por una lesión en el tobillo.

ver también Medford sonríe en la previa al Clásico Nacional: la receta del DT de Saprissa que podría volver a golpear a Alajuelense

Hernán Medford pierde a Joseph Mora para el clásico contra Alajuelense

Mora debió ser sustituido en el partido contra San Carlos. Salió en la primera parte, ya que había recibido un fuerte golpe. Desde el club morado revelan que esta lesión le demandará 15 días más.

Mora se pierde el clásico.

Con esta confirmación, el entrenador del Monstruo deberá pensar en otro lateral izquierdo para que sea titular en el clásico. El elegido, según las últimas decisiones de Medford, será Jorkaeff Azofeifa.

Publicidad

Publicidad

El de Limón pasó de no estar entre los convocados, mientras Vladimir Quesada era el entrenador, a ser tenido en cuenta por el Pelícano en los cuatro juegos que lleva desde su regreso. En el último partido ante Liberia, sumó los 90 minutos ante la lesión de Mora.