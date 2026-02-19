DT de Vancouver Whitecaps le soltó un dardo a Amarini Villatoro tras el empate con Cartaginés

Cartaginés no logró sacar ventaja en casa tras empatar (0-0) ante Vancouver Whitecaps FC en el partido de ida de la primera ronda de la Concachampios, un resultado que dejó sensaciones encontradas.

Tras el encuentro, el técnico Jesper Sørensen lanzó un dardo dirigido al entrenador Amarini Villatoro, evidenciando la tensión competitiva tras un resultado que obligará a Cartaginés a buscar la clasificación fuera de casa.

¿Qué le dijo el DT de Vancouver Whitecaps a Amarini Villatoro?

El técnico del Vancouver, Jesper Sørensen, dejó clara su postura tras el empate al señalar que quizás esperaba un rival más agresivo por su condición de local, pero que en cambio encontró a un equipo replegado y apostando por el contragolpe.

“Quizá esperaba a un rival más agresivo por ser local, esperó más atrás buscando el contragolpe. Nosotros también podríamos haber marcado en la primera parte, sobre todo, pero también en la segunda“, compartió.

Jesper Sørensen – DT de Vancouver Whitecaps

“A veces funciona así. Y cuando no pudimos marcar, creo que fue bueno que no desperdiciáramos ocasiones claras ni encajáramos goles. Así que tengo que estar satisfecho con el resultado“, afirmó Jesper Sørensen.

¿Cuándo es la vuelta entre Vancouver Whitecaps y Cartaginés por la Concachampions?

El partido de vuelta entre Vancouver Whitecaps y Cartaginés se disputará el miércoles 25 de febrero, en el BC Place de Vancouver, por el duelo decisivo de la primera ronda de la Concachampions.