Dónde ver Marathón vs. Olimpia en Estados Unidos: final de ida del Apertura 2025, Liga Nacional de Honduras

Arranca el 2026 con finalísima en Honduras: Marathón y Olimpia vuelven a cruzarse por un título en una rivalidad gigante, con el ingrediente extra de que el León podría alcanzar la estrella 40 e igualar a Saprissa en la cima de títulos de liga en Centroamérica.
Además, el contexto pesa: Olimpia domina el cara a cara en definiciones (ganó 9 de 12 finales previas ante el Monstruo Verde), mientras que Marathón quiere hacerse fuerte en San Pedro Sula para cambiar la tendencia desde el primer capítulo.
¿Cuándo y dónde se juega la final de ida entre Marathón y Olimpia?
La final de ida del Apertura 2025 entre Marathón y Olimpia se juega el:
- Día: domingo 4 de enero de 2026
- Estadio: Olímpico Metropolitano (San Pedro Sula)
- Hora (EE. UU.):
- ET: 5:30 pm
- CT: 4:30 pm
- MT: 3:30 pm
- PT: 2:30 pm
¿Dónde ver la final Marathón vs. Olimpia en Estados Unidos?
Opciones principales para EE. UU.:
- FOX Deportes (TV)
- Streaming oficial de Deportes TVC (web / “Partidos EN VIVO” para el extranjero)
¿Cómo llega Marathón a la final contra Olimpia?
Marathón se metió en la definición tras una triangular muy sólida, con resultados que lo sostuvieron arriba y le dieron envión de cara a la serie grande.
Resultados de Marathón en la Triangular B (Apertura 2025–26):
- Olancho FC 0–3 Marathón
- Marathón 3–0 Platense
- Platense 2–2 Marathón
- Marathón 2–1 Olancho FC
¿Cómo llega Olimpia a la final contra Marathón?
Olimpia también llegó con el sello de siempre: regularidad, jerarquía y resultados en partidos pesados, incluyendo clásicos en su triangular.
Resultados de Olimpia en la Triangular A (Apertura 2025–26):
- Real España 0–1 Olimpia
- Olimpia 2–0 Motagua
- Motagua 1–1 Olimpia
- Olimpia 1–0 Real España
¿Quién es el árbitro de la final de ida entre Marathón y Olimpia?
Árbitro: Nelson Salgado
Asistente 1: Leonidas Hernández
Asistente 2: Juan Otero
Cuarto árbitro: Jefferson Escobar
Asesor: Carlos Fajardo
Representante CNA: Abraham Madrid
Historial en finales: las 12 definiciones Olimpia vs. Marathón
Hasta antes de esta serie del Apertura 2025, se enfrentaron 12 veces en finales: Olimpia ganó 9 y Marathón 3.
- 1987–1988 — Olimpia campeón
Ida: Olimpia 0–0 Marathón
Vuelta: Marathón 0–1 Olimpia
- Clausura 2002 — Marathón campeón
Ida: Marathón 4–1 Olimpia
Vuelta: Olimpia 1–0 Marathón
- Clausura 2004 — Olimpia campeón
Ida: Marathón 1–1 Olimpia
Vuelta: Olimpia 1–0 Marathón
- Apertura 2004 — Marathón campeón
Ida: Marathón 3–2 Olimpia
Vuelta: Olimpia 1–2 Marathón
- Clausura 2005 — Olimpia campeón
Ida: Marathón 1–1 Olimpia
Vuelta: Olimpia 2–1 Marathón
- Apertura 2005 — Olimpia campeón
Ida: Marathón 2–1 Olimpia
Vuelta: Olimpia 2–0 Marathón
- Clausura 2008 — Olimpia campeón
Ida: Marathón 1–1 Olimpia
Vuelta: Olimpia 1–0 Marathón
- Apertura 2009 — Marathón campeón
Ida: Olimpia 1–0 Marathón
Vuelta: Marathón 2–0 Olimpia
- Clausura 2012 — Olimpia campeón
Ida: Marathón 0–0 Olimpia
Vuelta: Olimpia 1–0 Marathón
- Clausura 2014 — Olimpia campeón
Ida: Marathón 0–0 Olimpia
Vuelta: Olimpia 0–0 Marathón
Definición: Olimpia campeón por penales (4–2)
- Apertura 2020 — Olimpia campeón
Ida: Olimpia 2–0 Marathón
Vuelta: Marathón 0–1 Olimpia
- Clausura 2024 — Olimpia campeón (global 5–3)
Ida: Olimpia 3–1 Marathón
Vuelta: Marathón 2–2 Olimpia
¿Cuándo se juega la final de vuelta entre Olimpia y Marathón?
- Día: miércoles 7 de enero de 2026
- Estadio: Nacional “Chelato Uclés” (Tegucigalpa)
- Hora (EE. UU.):
- ET: 8:00 pm
- CT: 7:00 pm
- MT: 6:00 pm
PT: 5:00 pm