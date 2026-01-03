Es tendencia:
Dónde ver Marathón vs. Olimpia en Estados Unidos: final de ida del Apertura 2025, Liga Nacional de Honduras

Marathón y Olimpia van al primer asalto en la final de ida del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Marathón recibe a Olimpia en la ida de la final del Apertura 2025.
Arranca el 2026 con finalísima en Honduras: Marathón y Olimpia vuelven a cruzarse por un título en una rivalidad gigante, con el ingrediente extra de que el León podría alcanzar la estrella 40 e igualar a Saprissa en la cima de títulos de liga en Centroamérica.

Además, el contexto pesa: Olimpia domina el cara a cara en definiciones (ganó 9 de 12 finales previas ante el Monstruo Verde), mientras que Marathón quiere hacerse fuerte en San Pedro Sula para cambiar la tendencia desde el primer capítulo.

¿Cuándo y dónde se juega la final de ida entre Marathón y Olimpia?

La final de ida del Apertura 2025 entre Marathón y Olimpia se juega el:

  • Día: domingo 4 de enero de 2026
  • Estadio: Olímpico Metropolitano (San Pedro Sula)
  • Hora (EE. UU.):
    • ET: 5:30 pm
    • CT: 4:30 pm
    • MT: 3:30 pm
    • PT: 2:30 pm

¿Dónde ver la final Marathón vs. Olimpia en Estados Unidos?

Opciones principales para EE. UU.:

  • FOX Deportes (TV)
  • Streaming oficial de Deportes TVC (web / “Partidos EN VIVO” para el extranjero)

¿Cómo llega Marathón a la final contra Olimpia?

Marathón se metió en la definición tras una triangular muy sólida, con resultados que lo sostuvieron arriba y le dieron envión de cara a la serie grande.

Resultados de Marathón en la Triangular B (Apertura 2025–26):

  • Olancho FC 0–3 Marathón
  • Marathón 3–0 Platense
  • Platense 2–2 Marathón
  • Marathón 2–1 Olancho FC
¿Cómo llega Olimpia a la final contra Marathón?

Olimpia también llegó con el sello de siempre: regularidad, jerarquía y resultados en partidos pesados, incluyendo clásicos en su triangular.

Resultados de Olimpia en la Triangular A (Apertura 2025–26):

  • Real España 0–1 Olimpia
  • Olimpia 2–0 Motagua
  • Motagua 1–1 Olimpia
  • Olimpia 1–0 Real España
¿Quién es el árbitro de la final de ida entre Marathón y Olimpia?

Árbitro: Nelson Salgado

Asistente 1: Leonidas Hernández

Asistente 2: Juan Otero

Cuarto árbitro: Jefferson Escobar

Asesor: Carlos Fajardo

Representante CNA: Abraham Madrid

Historial en finales: las 12 definiciones Olimpia vs. Marathón

Hasta antes de esta serie del Apertura 2025, se enfrentaron 12 veces en finales: Olimpia ganó 9 y Marathón 3.

  1. 1987–1988Olimpia campeón
     Ida: Olimpia 0–0 Marathón
     Vuelta: Marathón 0–1 Olimpia
  2. Clausura 2002Marathón campeón
     Ida: Marathón 4–1 Olimpia
     Vuelta: Olimpia 1–0 Marathón
  3. Clausura 2004Olimpia campeón
     Ida: Marathón 1–1 Olimpia
     Vuelta: Olimpia 1–0 Marathón
  4. Apertura 2004Marathón campeón
     Ida: Marathón 3–2 Olimpia
     Vuelta: Olimpia 1–2 Marathón
  5. Clausura 2005Olimpia campeón
     Ida: Marathón 1–1 Olimpia
     Vuelta: Olimpia 2–1 Marathón
  6. Apertura 2005Olimpia campeón
     Ida: Marathón 2–1 Olimpia
     Vuelta: Olimpia 2–0 Marathón
  7. Clausura 2008Olimpia campeón
     Ida: Marathón 1–1 Olimpia
     Vuelta: Olimpia 1–0 Marathón
  8. Apertura 2009Marathón campeón
     Ida: Olimpia 1–0 Marathón
     Vuelta: Marathón 2–0 Olimpia
  9. Clausura 2012Olimpia campeón
     Ida: Marathón 0–0 Olimpia
     Vuelta: Olimpia 1–0 Marathón
  10. Clausura 2014Olimpia campeón
     Ida: Marathón 0–0 Olimpia
     Vuelta: Olimpia 0–0 Marathón
     Definición: Olimpia campeón por penales (4–2)
  11. Apertura 2020Olimpia campeón
     Ida: Olimpia 2–0 Marathón
     Vuelta: Marathón 0–1 Olimpia
  12. Clausura 2024Olimpia campeón (global 5–3)
     Ida: Olimpia 3–1 Marathón
    Vuelta: Marathón 2–2 Olimpia
¿Cuándo se juega la final de vuelta entre Olimpia y Marathón?

  • Día: miércoles 7 de enero de 2026
  • Estadio: Nacional “Chelato Uclés” (Tegucigalpa)
  • Hora (EE. UU.):
    • ET: 8:00 pm
    • CT: 7:00 pm
    • MT: 6:00 pm
      PT: 5:00 pm

