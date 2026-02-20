No es Messi ni Cristiano Ronaldo: Keylor Navas elige al compañero que más le impactó en su carrera

Keylor Navas es parte de un club muy pequeño de futbolistas: compartió vestuario con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar y Kylian Mbappé. Y en una entrevista con Diario AS, el portero tico sorprendió al elegir al nombre que más lo impactó por talento puro dentro de la cancha: Neymar.

La elección de Keylor Navas: “Por talento en el campo, me impactó muchísimo Neymar”

La pregunta apuntaba a una comparación de “galácticos” en dos etapas distintas: el Real Madrid de Cristiano (con Benzema, Bale, Di María) y el PSG donde coincidió con Messi, Neymar y Mbappé. La respuesta de Navas fue directa:

“Hablamos de grandes estrellas y los mejores de las últimas décadas, pero por talento en el campo, me impactó muchísimo Neymar”, dijo el costarricense. Keylor Navas

Y luego explicó el porqué con una imagen muy gráfica: contó que el brasileño “hacía lo que quería con el balón”, sin importar si definía con izquierda o derecha.

“Como cuando yo jugaba con mis hijos”: la comparación que pinta a Neymar

Más allá del elogio, el actual portero de Pumas UNAM dejó una frase que resume su asombro: ver a Neymar en los partidos le generaba una sensación única por la facilidad con la que resolvía.

“Cuando lo veía en los partidos sentía que era como cuando yo jugaba con mis hijos. Ney es un jugador increíble”, remató el ex Saprissa.

En un escenario lleno de leyendas y súper estrellas —Messi y Cristiano incluidos—, Keylor no eligió al más ganador ni al más determinante a nivel carrera, sino al que le parecía más distinto con la pelota en los pies.

Con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

Keylor Navas llegó al club en agosto de 2014 y compartió vestuario con Cristiano Ronaldo durante las cuatro temporadas en las que el portugués siguió en el Bernabéu (hasta su salida en julio de 2018).

En ese período coincidieron en el Real Madrid campeón de Europa (la etapa de las Champions 2016, 2017 y 2018, con Keylor como arquero principal en ese ciclo).

Con Messi y Neymar en el PSG