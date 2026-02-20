Este sábado se jugará el primer Clásico Nacional del 2026. El Deportivo Saprissa recibirá a la Liga Deportiva Alajuelense desde las ocho de la noche en La Cueva. El Monstruo buscará romper la racha negativa de ocho partidos sin vencer al equipo manudo.

El árbitro elegido para impartir justicia en el clásico entre Saprissa y Alajuelense

En la previa del partido, una de las últimas noticias que faltaba conocerse era la del cuerpo arbitral que ya designó la Unafut hace unas horas. El juez principal será Keylor Herrera, quien tuvo varios encontronazos con Saprissa en el último tiempo.

La información de Daniel Jiménez.

El conjunto tibaseño, cansado de los fallos arbitrales, emitió un comunicado oficial el año pasado en el que exigía la suspensión de Herrera y también de quienes lo acompañaron al juez en el polémico partido del Apertura 2025 frente al Club Sport Cartaginés.

Casualmente en el VAR estaba Benjamín Pineda, quien estará en el mismo rol este sábado en el clásico contra Alajuelense. Ambos trabajaron juntos en la Gran Final del Apertura 2024, cuando Herrera decidió cobrar un penal a los 30 segundos en favor de la Liga por una infracción de Elías Aguilar que no se vio.

Otra de las grandes polémicas que protagonizó Herrera fue en el duelo entre Alajuelense y Pérez Zeledón, el día en el que Celso Borges cometió una dura infracción que el árbitro omitió. Luego de esta falta del capitán, llegó el gol de la Liga, lo que generó el malestar de los Guerreros del Sur.

En este 2026, Keylor Herrera dirigió cuatro jornadas. Le tocó dirigir a Saprissa en este Clausura en el duelo contra Cartaginés que terminó igualado sin goles. En el Apertura 2025, apenas estuvo presente en ocho encuentros por decisión del director de los árbitros, Enrique Osses.