Keylor Navas comenzó su carrera profesional en el Deportivo Saprissa. El portero se encontraba en la Escuela de Fútbol Pedregoso, club que recibió una cifra de 2000 dólares. El tico arribó precisamente en 2003 cuando tenía apenas 17 años.

El de los Pumas Unam terminó de formarse en las ligas menores del conjunto tibaseño. Recién en 2005, el Halcón hizo su debut en el primer equipo en un duelo ante Carmelita. Keylor lo hizo como portero, aunque podría haber jugado en otra posición.

Hernán Medford, actual entrenador del Deportivo Saprissa y que justamente se encontraba en aquel momento en el banquillo morado, reveló un secreto que nadie conocía en San Juan de Tibás.

Recientemente, el guardameta lanzó un documental en la plataforma de Youtube. En éste, el Pelícano aparecía como uno de los entrevistados hablando sobre Keylor, especialmente de sus inicios en Saprissa. El DT contó que pudo colocar a Navas en el puesto de delantero.

“Uno lo veía un muchacho normal, en el sentido de que llegó muy joven y ahí fue mejorando poco a poco. Yo pensaba, si el día de mañana me falta un centrodelantero, lo pongo. Cabeceaba como Saborío y Saborío era uno de los mejores cabeceadores que teníamos”, manifestó Medford.

¿Qué sucedía si Hernán Medford ponía a Keylor Navas como delantero?

La gran pregunta que surge a raíz de las declaraciones del actual técnico de Saprissa es: qué hubiese pasado con la carrera de Keylor si Medford decidía incluirlo en la posición de centrodelantero. Como portero, lleva una trayectoria más que exitosa como uno de los mejores de la historia de Concacaf.

