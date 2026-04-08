Alberth Elis y Deiby Flores son agentes libres y fueron captados siguiendo a este club de Honduras

Tanto Alberth Elis como Deiby Flores son agentes libres de Honduras desde este 2026, luego de quedar sin club tras rescindir sus contratos con el Marítimo (Portugal) y el Al Najma (Arabia Saudita), respectivamente.

“La Panterita” rescindió su contrato con el Marítimo de Portugal debido a la falta de minutos. Aunque intentó fichar por el Minnesota United de la MLS, no pudo hacerlo, ya que había jugado previamente con la camiseta de Olimpia esta misma temporada.

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Las normas de la FIFA impiden que un jugador fiche por otro club si ha jugado en el mismo período con otro equipo, por lo que Elis tendrá que esperar hasta que se abra el mercado para poder fichar por otro club.

Deiby Flores, por su parte, decidió rescindir su contrato a pesar de haber sido titular indiscutible con el Al Najma de Arabia Saudita. El volante optó por no continuar allí.

Equipos como el Austin FC y el San Jose Earthquakes mostraron interés en él, pero finalmente no se concretó nada. Actualmente, sigue entrenando por su cuenta, y es probable que reciba ofertas en junio.

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Fueron captados viendo al Platense en el Estadio Excélsior

Tanto Elis como Flores fueron vistos observando el encuentro entre Platense y Génesis Policía por la jornada 17 de la Liga Nacional de Honduras.

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El resultado final fue 0-1 a favor de la visita, y ambos se mostraron muy alegres en las gradas. Aunque no podrán jugar hasta el siguiente campeonato, están entrenando por separado.

Alberth Elis y Deiby Flores viendo felices al Platense. Foto: La Prensa.