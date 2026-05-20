Marathón vs. Motagua: a qué hora y por qué canal ver la final de ida del Clausura 2026

El Monstruo Verde recibe la visita del Ciclón en la gran final de ida del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras definirá un nuevo campeón que saldrá de la gran final entre Marathón y Motagua que disputarán este jueves 21 de mayo el duelo de ida.

Para este juego el escenario elegido por el Monstruo Verde es el estadio Morazán de San Pedro Sula, recinto en el que los de Pablo Lavallén lograron la clasificación que los tiene cerca de la décima.

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El equipo sampedrano llega a la gran final con la moral por los cielos tras haberse quedado con el primer lugar del grupo A de su triangular, por encima de Real España y Olimpia, clubes que eran dados como favoritos.

Marathón se quedó con el primer lugar alcanzando siete unidades: dos triunfos, un empate y una derrota en los cuatro juegos disputados.

El Motagua de Javier López

Por su parte, para esta final Motagua llega como el gran favorito. Fue sublíder de las vueltas regulares y durante varios tramos del torneo se posicionó como el equipo que mejor fútbol práctica.

Las Águilas Azules se quedaron con el primer lugar del grupo B por encima de Génesis y Olancho. Motagua sumó siete puntos, los caninos alcanzaron las cinco unidades y Los Potros quedaron con cuatro.

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Una gran final en la que Marathón peleará por la décima; mientras Motagua desea levantar su copa número 20 en su historia.

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¿A qué hora juegan la final de ida Marathón vs. Motagua?

El Marathón dio a conocer que el juego está programado para dar inicio a las 8:00 de la noche (hora de Honduras).

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¿Por dónde ver la final de ida Marathón vs. Motagua?

El juego será transmitido por el canal, app y web de Deportes TVC, además podrás seguir el minuto a minito a través de Fútbol Centroamérica.