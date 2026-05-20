El próximo equipo en la carrera de Joel Campbell es uno de los temas del momento en el fútbol costarricense tras su salida de Liga Deportiva Alajuelense. Máxime, tomando en cuenta que el presente mercado de fichajes será extenso por tener en el medio el Mundial 2026.

Saprissa, el club en el que debutó, le cerró las puertas de forma tajante. Lo mismo sucedió con Sporting FC, Herediano y, a nivel internacional, Comunicaciones. Es por ese motivo que tomaron fuerzas las palabras del presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas, mostrando abierto a platicar con el ariete de 33 años.

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“El inte­rés en un juga­dor de la tra­yec­to­ria de Joel siempre puede exis­tir. Ahora, habría que ana­li­zar las con­di­cio­nes eco­nó­mi­cas para ver posi­bi­li­da­des“, le dijo el jerarca a La Nación días atrás. Sin embargo, su hijo y actual gerente general del club, Leo Vargas Jr., negó rotundamente que Campbell pueda llegar a la Vieja Metrópoli.

Cartaginés le baja el pulgar a Joel Campbell

Este miércoles, en diálogo con Columbia Deportiva, el directivo brumoso manifestó: “En el pasado, hace uno o dos torneos, tuvimos un par de conversaciones con su entorno, en ese momento tenía contrato y el tema económico fue sumamente difícil. Ahora bien, llevo ese interés, ese gusto por el jugador a la realidad del Cartaginés y es difícil por muchas cosas“.

“Nosotros tal vez en esas áreas del equipo estamos bastante completos o bastante llenos. Y también todos a nivel nacional sabemos que el salario de Joel Campbell es muy elevado. Hoy lo veo bastante largo del Cartaginés, nosotros a nivel interno no lo hemos conversado. Está muy lejos de nuestras posibilidades“, aseguró Leonardo Vargas Masís.

A pesar de la negativa, se rindió ante el ex Alajuelense: “Yo creo que es un jugador sumamente interesante. Lo analizo desde el punto de vista de que en ciertos momentos, en ciertos partidos, se puede convertir en un jugador que te resuelve demasiadas cosas. Inclusive, con Alajuelense en Copa Centroamericana eso sucedió. Fue muy puntual, muy trascendental en ciertos momentos del partido. Y eso a mí me llama la atención de Joel siempre“.

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AD San Carlos, un posible destino para el 10

En las últimas horas, desde San Carlos le abrieron las puertas a Joel Campbell. Aunque el tema económico volvió a presentarse como una potencial traba. “Joel, por todo lo que encierra, interesa, dentro de todas las posibilidades… pagarlo no lo sé porque no sé lo que pueda pretender. Para nosotros sería un privilegio tener a un exmundialista, a alguien de la categoría de él siempre y cuando Walter Centeno quiera“, dijo el gerente deportivo, Carlos Acosta.

En resumen

El gerente de Cartaginés, Leonardo Vargas Jr., descartó el fichaje de Joel Campbell aclarando que ni se ha discutido a nivel interno.

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La directiva blanquiazul admitió que el alto salario del delantero está lejos de las posibilidades del club.

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Además del tema económico, el directivo señaló que Cartaginés ya tiene la zona ofensiva completa y bien cubierta.