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Olimpia tiene definido el camino para el regreso de Deiby Flores y Alberth Elis

Ambos futbolistas son agentes libres y pueden negociar con cualquier club; Olimpia está atento a la situación de ambos de cara a la siguiente temporada.

José Rodas

Por José Rodas

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Deiby Flores y Alberth Elis suenan para convertirse en nuevos fichajes de Olimpia. Foto: Redes sociales.
Deiby Flores y Alberth Elis suenan para convertirse en nuevos fichajes de Olimpia. Foto: Redes sociales.

Tras haber finalizado el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras para Olimpia, el club está comenzando a trabajar en las bajas y altas de cara a la próxima temporada en la que tendrán Copa Centroamericana.

En la órbita aparecen nombres como los de Deiby Flores y Alberth Elis; ambos jugadores actualmente se encuentran sin equipo y entrenando por aparte en San Pedro Sula, lo que mantiene en alerta al equipo Merengue.

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El escenario de Olimpia

Sin embargo, desde el club son conscientes de la situación de los jugadores y tienen claro que: buscarán una oportunidad en el extranjero y si no surge ninguna oferta que los convenza, es allí cuando Olimpia entraría en la pelea por ellos.

Flores y Elis han expresado que en Honduras, Olimpia ocupa el primer lugar entre sus opciones, pero de momento, tienen como objetivo continuar en el extranjero, según reportes de Diario Diez.

Lo último que se supo del futuro de Elis, es una oferta que recibió del equipo Remo de Brasil, pero de momento las negociaciones se mantienen estancadas, sin nuevas novedades.

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Por su parte, Deiby Flores sigue en busca de opciones. Su paso por Arabia Saudita y Estados Unidos también le abre campo en el mercado del exterior; por lo que su futuro podría resolverse el próximo mes.

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