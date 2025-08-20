Ni UEFA lo esperaba: la dulce venganza que está teniendo Luis Palma en la Champions League

Luis Palma se prepara enfrentar una nueva etapa en los torneos de UEFA, esta vez en la Europa League tras ser eliminados de Champions.

El Lech Poznan va a enfrentar al Genk de Bélgica por la ronda de Playoff y buscan clasificar al torneo para tener tres frentes en la temporada.

Luis Enrique y su equipo fueron eliminados por el Estrella Roja de Belgrado, pero quieren revancha en la Europa League.

Palma viene de hacer un gol en la última jornada de la Liga de Polonia y llega con mucha confianza para seguir haciendo las cosas bien.

Lo que no esperaba es que la propia UEFA le confirmara un resultado que tanto quería escuchar sobre un equipo que le quitó el sueño de estar en Champions.

La venganza que el Lech Poznan y Luis Palma quieren

El modesto Pafos FC de Chipre, ha dado el gran batacazo y ha ganado la ida en Belgrado al Estrella Roja.

El marcador fue 1-2 a favor de la visita y esto tiene asombrados a muchos porque es le primera vez que están en la Champions League.

Seguro que Palma Oseguera y su equipo quieren que completen la hazaña y dejen afuera al Estrella Roja, equipo que les robó la ilusión.

El jueves, Luis Palma y compañía enfrentan la ida contra el Genk en casa y buscará un triunfo que los acerque más a estar en la Europa League.

