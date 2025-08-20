Confirmado: Deiby Flores se olvida Messi y se une a Cristiano Ronaldo, este es su nuevo equipo

Deiby Flores ha dejado de ser parte de la liga donde juegaLionel Messi para irse con Cristiano Ronaldo a Arabia Saudita.

Se ha confirmado que el volante hondureño deja al Toronto de la MLS y se va a Medio Oriente para probar suerte en la primera división.

¿Por qué equipo fichó Deiby Flores?

Así como adelantó Fútbol Centroamérica, Deiby Flores es nuevo jugador del Al-Najma SC, equipo que milita el también catracho Romell Quioto.

“Todos en el Toronto FC queremos agradecer a Deybi su compromiso y esfuerzo desde que se unió a nosotros a principios de la temporada 2024.

“Deybi ejemplificó la pasión, la resiliencia y la determinación que tanto aprecian nuestro club y nuestra afición. Reconocemos que recientemente recibió una importante oportunidad de unirse a la Saudi Pro League y comprendemos la importancia de este paso para él y su familia. Apoyamos a Deybi en este paso en su carrera y le deseamos lo mejor. Deybi siempre tendrá un hogar aquí en el Toronto FC”, cierra el comunicado del Torono para despedir a Deiby.

58 cotejos fueron los que Deiby jugó en el Toronto tras llegar en febrero de 2024, se va dejando muy buenos amigos, pero ir a Arabia era una oportunidad que no podía rechazar.

En aquella liga va a enfrentar a estrellas de la talla de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, entre otras figuras.

“Nuevo equipo para Deiby Flores. Nuestro Seleccionado Nacional fue fichado por el Al-Najma SC de la Liga profesional de Arabia.

Le deseamos muchos éxitos en este nuevo reto, que sea una etapa llena de logros, crecimiento y orgullo para todo el fútbol hondureño”, destacó la FFH.

Al-Najma SC será el séptimo club en la carrera de Deiby, antes visitó las camisas de Motagua, Olimpia, Vancouver Whitecap, Panetolikos, Fehervar y Toronto.

