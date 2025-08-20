Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Confirmado: Deiby Flores se olvida Messi y se une a Cristiano Ronaldo, este es su nuevo equipo

El hondureño decidió irse del Toronto y sorprende con su nuevo club para el resto del 2025. Se une a CR7 y Romell Quioto.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Deiby Flores ha sumado su séptimo equipo en su carrera profesional.
Deiby Flores ha sumado su séptimo equipo en su carrera profesional.

Deiby Flores ha dejado de ser parte de la liga donde juegaLionel Messi para irse con Cristiano Ronaldo a Arabia Saudita.

Se ha confirmado que el volante hondureño deja al Toronto de la MLS y se va a Medio Oriente para probar suerte en la primera división.

No hay marcha atrás: Real España tomó drástica decisión con Jeaustin Campos tras el castigo de Concacaf

ver también

No hay marcha atrás: Real España tomó drástica decisión con Jeaustin Campos tras el castigo de Concacaf

¿Por qué equipo fichó Deiby Flores?

Así como adelantó Fútbol Centroamérica, Deiby Flores es nuevo jugador del Al-Najma SC, equipo que milita el también catracho Romell Quioto.

Publicidad

“Todos en el Toronto FC queremos agradecer a Deybi su compromiso y esfuerzo desde que se unió a nosotros a principios de la temporada 2024.

“Deybi ejemplificó la pasión, la resiliencia y la determinación que tanto aprecian nuestro club y nuestra afición. Reconocemos que recientemente recibió una importante oportunidad de unirse a la Saudi Pro League y comprendemos la importancia de este paso para él y su familia. Apoyamos a Deybi en este paso en su carrera y le deseamos lo mejor. Deybi siempre tendrá un hogar aquí en el Toronto FC”, cierra el comunicado del Torono para despedir a Deiby.

Publicidad
Tweet placeholder

58 cotejos fueron los que Deiby jugó en el Toronto tras llegar en febrero de 2024, se va dejando muy buenos amigos, pero ir a Arabia era una oportunidad que no podía rechazar.

Publicidad
Si sucede, no habrá marcha atrás: la preocupación de Reinaldo Rueda que puede sentenciar el pase de Honduras al Mundial 2026

ver también

Si sucede, no habrá marcha atrás: la preocupación de Reinaldo Rueda que puede sentenciar el pase de Honduras al Mundial 2026

En aquella liga va a enfrentar a estrellas de la talla de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, entre otras figuras.

“Nuevo equipo para Deiby Flores. Nuestro Seleccionado Nacional fue fichado por el Al-Najma SC de la Liga profesional de Arabia.

Publicidad

Le deseamos muchos éxitos en este nuevo reto, que sea una etapa llena de logros, crecimiento y orgullo para todo el fútbol hondureño”, destacó la FFH.

Al-Najma SC será el séptimo club en la carrera de Deiby, antes visitó las camisas de Motagua, Olimpia, Vancouver Whitecap, Panetolikos, Fehervar y Toronto.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Confirmado: Matías Rotondi se olvida de Real España y ficha por impensado equipo de Centroamérica
Honduras

Confirmado: Matías Rotondi se olvida de Real España y ficha por impensado equipo de Centroamérica

Eduardo Espinel confirma el anuncio que toda la afición de Olimpia quería oír antes de enfrentar a Real España
Honduras

Eduardo Espinel confirma el anuncio que toda la afición de Olimpia quería oír antes de enfrentar a Real España

“Me voy lleno de orgullo”: confirma su salida del Olimpia de Eduardo Espinel y este es su nuevo equipo a los 29 años
Honduras

“Me voy lleno de orgullo”: confirma su salida del Olimpia de Eduardo Espinel y este es su nuevo equipo a los 29 años

Ni UEFA lo esperaba: la dulce venganza que está teniendo Luis Palma en la Champions League
Honduras

Ni UEFA lo esperaba: la dulce venganza que está teniendo Luis Palma en la Champions League

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo