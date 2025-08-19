Levante le notifica a Honduras si Kervin Arriaga podrá estar en las Eliminatorias; Costa Rica y Nicaragua pendientes

Kervin Arriaga es uno de los flamantes refuerzos de Levante UD para su regreso a la Primera División de España.

El volante llegó procedente de Partizán a cambio de 500mil euros y espera consolidarse en la élite del fútbol con el cuadro ´Granota´.

Sin embargo, su llegada no ha sido de ensueño ya que llegó lesionado tras disputar la Copa Oro con Honduras.

Publicidad

Publicidad

ver también Arde Honduras: Bryan Róchez no se guarda nada y manda respuesta que deja expuesto a Reinaldo Rueda

Levante confirma el tiempo de baja de Kervin Arriaga

En primera instancia el cuadro azulgrana confirmó de manera oficial que Arriaga sufrió una lesión en el recto femoral.

Es debido a eso que el ´Misilito´ se perdió el debut en LaLiga ante Alavés, partido que su equipo terminaría perdiendo.

Publicidad

Ahora, con el partido ante el FC Barcelona como siguiente gran encuentro, se ha confirmado si el hondureño ingresa a la convocatoria del club.

Publicidad

El director técnico, Julián Calero, dirigió la sesión de entrenamiento de este martes y tuvo dos altas: Matías Moreno y Carlos Álvarez.

Publicidad

Sin embargo, el hondureño Arriaga no entrenó a la par de sus compañeros. El cuerpo técnico sigue pendiente de la evolución de su lesión y es un hecho que se perderá el encuentro ante el Barça.

El departamento médico de Levante es optimista y espera que Kervin Fabián esté de regreso para la Jornada 3 ante Elche.

Publicidad

Publicidad

El encuentro ante “Franjiverdes” será el viernes 29 de agosto en el Estadio Manuel Martínez Valero de Elche.

ver también Luis Palma ´ficha´ con equipazo de lujo luego de brillar con Lech Poznań en Polonia

Kervin Arriaga podría ser convocado por Reinaldo Rueda (Foto: Getty Images)

Publicidad

Tres días antes, el 26, Reinaldo Rueda estará oficializando la convocatoria de Honduras para los duelos Eliminatorios ante Haití y Nicaragua.

Publicidad

Es así como la citación de Arriaga podría estar presente para la Bicolor, aunque lo haría al límite de la recuperación y sin ritmo futbolístico.

Publicidad

Kervin Arriaga no ha sido inscrito en LaLiga

Por lo pronto Kervin Arriaga no ha sido inscrito en LaLiga para la temporada 2025/2026.

La dirigencia de Levante ha tomado la decisión de no inscribir a los jugadores que actualmente se encuentran lesionados.

ver también Inesperado: el reconocimiento que pone a Kervin Arriaga junto a Valverde y Mastantuono como los mejores de LaLiga de España

Ese es el caso de Goduine Koyalipou, Alan Maturro, Jon Olasagasti y el ya mencionado Kervin Arriaga.

Publicidad

Publicidad

El club tiene todo listo para que a medida que vayan recibiendo el alta médica puedan ser inscritos en la competición.