Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

UEFA oficializa el futuro de Luis Palma: Lech Poznań recibe notificación tras ser eliminado de Champions League

El extremo hondureño sufrió el revés definitivo en Champions League pero tendrá otra oportunidad en Europa.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Luis Palma se despidió de la Champions League.
Luis Palma se despidió de la Champions League.

No hubo milagro en Serbia: Luis Palma y Lech Poznań volvieron a perder ante Estrella Roja y quedaron eliminados de la UEFA Champions League.

El internacional por Honduras fue titular y jugó 78 minutos, pero no pudo evitar la debacle de su equipo.

El campeón polaco no logró recuperarse de la derrota en la ida y sucumbió nuevamente en su visita a Belgrado. Con un 4-1 en el global, Palma y su equipo dicen adiós a la Copa de Europa.

Publicidad
Alberth Elis se olvida de Olimpia y ya tiene nuevo club: regresa a Portugal

ver también

Alberth Elis se olvida de Olimpia y ya tiene nuevo club: regresa a Portugal

Luis Palma ya tiene rival confirmado en Europa League

Sin embargo, la buena noticia tras la eliminación es que la campaña europea para Lech no ha finalizado.

Al haber caído en la Tercera Ronda de Clasificación, los polacos tiene derecho a jugar la siguiente fase de la UEFA Europa League.

Publicidad

Es así como el ´Príncipe´ ya conoce la fecha y el rival de su incursión en la segunda competencia a nivel de clubes en Europa.

La confederación europea confirmó que Lech Poznan deberá enfrentar a KRC Genk en la Cuarta Ronda clasificatoria de UEL.

Publicidad

El partido de ida será el jueves 21 de agosto en el Estadio Enea de Poznań, mientras que la vuelta será una semana después: jueves 28 de agosto en el Estadio Cegeka de Genk.

Luis Palma fue titular; ahora buscará trascender en Europa League.

Luis Palma fue titular; ahora buscará trascender en Europa League.

Publicidad
Rubilio Castillo fija su postura y un grande de Centroamérica ya conoce su respuesta

ver también

Rubilio Castillo fija su postura y un grande de Centroamérica ya conoce su respuesta

Esta será la segunda vez que Palma Oseguera juegue la Europa League ya que anteriormente lo hizo con Olympiacos llegando hasta cuartos de final.

Por lo pronto el cuadro azul deberá volver a Polonia, este fin de semana enfrentan a Korona Kelce. En liga marchan en 9no lugar, a 4 del primer posicionado con un partido menos.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Tottenham deja el mejor mensaje a Wilson Palacios, pero mal recuerdo a Luis Palma
Honduras

Tottenham deja el mejor mensaje a Wilson Palacios, pero mal recuerdo a Luis Palma

Deja clara su nueva meta: esto dijo Luis Palma tras ser eliminado de la Europa League con Olympiacos
Honduras

Deja clara su nueva meta: esto dijo Luis Palma tras ser eliminado de la Europa League con Olympiacos

Mendilibar toma una decisión definitiva con Luis Palma en la previa de la Europa League
Honduras

Mendilibar toma una decisión definitiva con Luis Palma en la previa de la Europa League

Guatemala da la noticia que intimida a El Salvador y sufre grave denuncia
Guatemala

Guatemala da la noticia que intimida a El Salvador y sufre grave denuncia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo