Honduras

Ni en Honduras, ni en México: Choco Lozano vive horas oscuras y Santos Laguna no lo perdonó

El delantero hondureño está en uno de los momentos más delicados de toda su carrera y este sábado recibió otro duro revés.

Alvaro De La Rocha

Por Alvaro De La Rocha

Choco Lozano vive el peor momento de su carrera.
Choco Lozano vive el peor momento de su carrera.

El 2025 de Antony Lozano es tal vez el peor año de su carrera profesional sin ningún tipo de dudas.

El delantero hondureño no ha tenido continuidad ni física ni futbolísticamente; lesiones y bajos rendimientos han sido su carta de presentación.

El “Choco” es el futbolista más discutido por la afición en el proceso de Reinaldo Rueda en la Selección de Honduras y en Santos Laguna su actualidad no es distinta.

¿Qué fue lo último que sucedió con Choco Lozano en México?

Lozano es sumamente resistido también en México por los aficionados de Santos Laguna ya que su fichaje ha sido una auténtica decepción.

El catracho le costó a los laguneros 2 millones de euros tras ser fichado desde Getafe pero nunca ha estado a la altura de las expectativas.

En 2025, Antony Rubén solamente ha jugado 7 partidos con 221 minutos de participación y su puesto ya lo ha perdido por completo. No tiene goles en todo el presente año.

Fue así como este sábado nuevamente se volvió a quedar en el banco de suplentes en el partido ante Atlas.

Lozano fue convocado por Francisco Rodríguez Vílchez, DT del equipo, pero el español optó por no darle minutos al hondureño.

Santos Laguna, que fue último en el torneo anterior en México, empató 2-2 en su visita a los Rojinegros.

Actualmente el equipo se encuentra en la posición 11 con 7 puntos, pero pese a solo haber ganado dos partidos, se encuentra peleando por puestos de liguilla.

Por lo pronto Lozano deberá buscar la manera de volver a ganar su lugar aunque en diciembre podría salir del club y regresar a Honduras.

