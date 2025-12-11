El Mundial Sub-17 que disputó la Selección de Costa Rica Femenina en Marruecos dejó grandes repercusiones. Si bien la Tricolor consiguió un punto histórico ante Brasil y quedó eliminada en la fase de grupos, una figura tuvo una actuación sobresaliente.

Se trata de Valeria Fernández, portera que se destacó a lo largo de los tres partidos que jugó. Su mejor versión se dio contra el seleccionado brasileño, en el que realizó 12 atajadas y detuvo un penal en los últimos minutos de partido.

La guardameta del Municipal Pococí, según pudo confirmar La Jornada, “viajará a Italia para completar una pasantía de tres meses con el equipo femenino de la Juventus de Turín“. De esta manera, tendrá una experiencia que la puede catapultar a las grandes ligas de Europa.

Valeria Fernández con La Sele.

Esta noticia se dio en una sesión del Concejo Municipal de Pococí. Su entrenador Jimmy Núñez le comunicó este miércoles, ante la presencia de todos los integrantes del Concejo, que fue elegida por el cuadro italiano para este nuevo desafío.

“Estamos muy contentos porque este ha sido el objetivo de nosotros como institución. Imagínense lo que significa para nosotros saber que una niña de nuestra institución va a salir directo a la Juventus, no va a salir a cualquier equipo”, dijo Jimmy Núñez en la sesión.

Jimmy Núñez junto a la portera Valeria Fernández.

Valeria Fernández estuvo en la mira de Saprissa y Alajuelense

Además, confesó que el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense estuvieron detrás de la portera de Pococí: “Es una niña que tiene un talento increíble. También ha sabido escuchar. ¿Se imaginan una niña buena jugando con Pococí cuando la ve la Liga, la ve Saprissa?“.