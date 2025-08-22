Es tendencia:
Pláticas confirmadas: Olimpia conoce si podrá fichar a Choco Lozano desde Santos Laguna

Reinaldo Rueda confirmó que el delantero podría regresar al fútbol hondureño.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Choco Lozano no la pasa bien en Santos Laguna.

El futuro de Antony Lozano retumbó por todos lados tras las últimas declaraciones de Reinaldo Rueda.

El DT de Honduras declaró que el “Choco” podría salir de Santos Laguna y que uno de sus posibles destinos estaba en la Liga de Honduras.

Santos Laguna hace oficial la noticia

Luego de la declaración, los rumores se dispararon y todos los caminos apuntaban a un posible regreso a Club Olimpia, equipo del cuál es canterano.

Sin embargo, esa situación parecería que está muy lejos de la realidad tras las últimas informaciones y la decisión de Santos con el jugador.

Fútbol Centroamérica pudo confirmar que es verídico que “Choco” Lozano busca salir de Santos en este mercado de pases.

También es real que la dirigencia lagunera ve con buenos ojos la salida del hondureño ya que no ha rendido como el club esperaba y es uno de los salarios más altos del plantel.

A pesar de eso, la posibilidad de que Lozano recale en el ´Viejo León´ ya es imposible a estas alturas.

“Choco” no puede fichar con Olimpia ya que las inscripciones en la Liga Nacional de Honduras han finalizado este jueves 21 de agosto.

Es así como ningún club de la liga puede fichar futbolistas de un club; solo pueden registrar jugadores que sean agentes libres, situación que no es la de Lozano Colón.

Choco Lozano entrena con normalidad en Santos Laguna y fue convocado para el último partido. (Foto: Choco Lozano Instagram)

Es así como ahora los agentes de Antony Rubén trabajan para poder colocar al ariete catracho en Europa nuevamente, aunque por ahora no hay opciones claras de una salida.

Por lo pronto Lozano sigue entrenando con normalidad en la comarca y fue convocado para el partido de este viernes ante Juárez.

También se pudo conocer que el cuerpo técnico comandado por Francisco Rodríguez Vílchez respalda la continuidad del jugador y que tuvo una plática con los directivos sobre el papel de Lozano y qué esperar de su juego.

Confirmado: Hubo pláticas entre Olimpia y Lozano

La información EXCLSUIVA del periodista Álvaro De La Rocha puede confirmar que sí hubo pláticas entre Olimpia y Antony Rubén Lozano.

Según fuentes cercanas al club el director deportivo, Osmán Madrid, tuvo una charla directa con el “Choco” para abordar un posible regreso al León.

Si bien Lozano no miró con malos ojos un posible regreso, lo cierto es que la operación jamás se puso en marcha debido al alto salario del jugador en México y también a que debería haber una negociación de club a club con Santos.

Choco Lozano es canterano de Olimpia.

Caber recordar que los ´Guerreros´ pagaron 2 millones de euros para fichar al jugador proveniente de Getafe.

Pese a esa situación, Fútbol Centroamérica puede confirmar que ambas partes acordaron retomar las pláticas y explorar una posibilidad de unir sus caminos a finales de año.

Es así como existe una posibilidad latente de que el jugador pueda regresar a Olimpia y a Honduras en diciembre si no cambia de club durante este mercado.

