Jafet Soto quiere contratar al nuevo entrenador del Club Sport Herediano cuanto antes. Después de haber quedado eliminado antes de la fase final, el equipo florense se prepara directamente para lo que será el Clausura 2026.

En este Apertura 2025, Herediano tuvo a tres entrenadores. Inició la temporada Pablo Salazar, que apenas tuvo cinco partidos al mando. Luego, asumió Jafet una jornada hasta la llegada de Hernán Medford, quien dirigió nueve juegos. Tras su salida, regresó el mandamás del Team.

Ahora, después de este historial en la temporada con los entrenadores nacionales, la idea es contratar a un técnico extranjero. En las últimas horas, se supo que José Saturnino Cardozo era uno de los que podría tomar el banquillo rojiamarillo para el Clausura 2026.

Sin embargo, desde Liberia descartaron esta posibilidad porque todavía tiene contrato. Wilder Eusse, presidente de los liberianos, declaró: “Al profe desde el primer momento le agradecía por haber elegido el proyecto Liberia. No es fácil convencer a un técnico como el profe Cardozo. De una u otra manera lo convencimos y de esa misma manera creemos que podemos llegar a un acuerdo para extender su contrato. Esperamos que sea así“.

Saturnino seguirá en Liberia. (Foto: Rafael Pacheco)

José Saturnino Cardozo no llegará a Herediano

Y dio más detalles del tiempo mínimo que se quedará con los pamperos: “Como mínimo creo que va a estar seis meses más con nosotros. Por supuesto que hay cláusulas en un contrato donde puede haber una salida, pero por el momento sé que se va a quedar con nosotros para el semestre que viene“.

“No creo que en estos momentos el profe salga de Liberia para irse a un club nacional, internacional sí puede que suceda, pero por el momento está en Liberia y estamos muy felices con él y su trabajo, y sé que lo que viene es muy importante para todos“, concluyó el presidente en entrevista con Deportes Monumental. Con estas palabras, el Team tendrá que buscar otra posibilidad.