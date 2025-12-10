Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Un viejo conocido llamó a Michaell Chirinos, pone en alerta a todo Olimpia y este sería su nuevo equipo

Michaell Chirinos tiene contrato con Olimpia hasta diciembre de 2025 y se puede ir libre. Ya tiene oferta.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Michaell Chirinos no ha renovado con Olimpia y ya tiene una oferta.
Michaell Chirinos no ha renovado con Olimpia y ya tiene una oferta.

Michaell Chirinos ha recuperado su mejor versión en este Apertura 2025, el hondureño ha ayudado en gran manera a Olimpia y ahora en la fase Triangular espera llegar a la final para ganar la Copa 40.

Es de conocimiento público que Chiri se quiere retirar en Olimpia, a pesar de que tiene 30 años, siempre ha declarado que sería un sueño acabar la carrera en el club que lo vio debutar.

Agustín Auzmendi sacude a Motagua y Centroamérica con la noticia que no querían escuchar: “Imposible”

ver también

Agustín Auzmendi sacude a Motagua y Centroamérica con la noticia que no querían escuchar: “Imposible”

La situación está en que la directiva del León no le ha renovado contrato y al finalizar el actual torneo es jugador libre. Eso sí, tiene una reunión pendiente con presidente Rafael Villeda para hablar del tema.

Ante el no pronunciamiento de Olimpia, a Chirinos le preguntaron si tenía ofertas para irse y de su propia voz confirmó que si. Un viejo conocido lo ha llamado para que se vuelva a ser legionario.

Michaell Chirinos cerca de ser legionario de Honduras

“Se trata de Persik Kediri, de la Súper Liga de Indonesia, gestionada a través del español Marco Reina, quien fue asistente de Paco Palencia en Lobos BUAP y dirigió a Michaell durante su etapa en México”, confirma Legión Catracha.

Por ahora, no hay confirmación sobre si Chirinos aceptará la propuesta, y todo apunta a que su decisión dependerá de la situación contractual y deportiva con Olimpia.

Publicidad
Olimpia ya lo sabe: Jorge Álvarez recibe desde Costa Rica la respuesta de su fichaje por Alajuelense

ver también

Olimpia ya lo sabe: Jorge Álvarez recibe desde Costa Rica la respuesta de su fichaje por Alajuelense

Sería la quinta vez que Michaell sale de Olimpia, ya que anteriormente fue legionario en equipos como Lobos Buap, Vancouver Whitecaps, Volos NPS y Saprissa. Ahora desde Indonesia tiene una propuesta.

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Ex Saprissa le apuntó a un ídolo morado
Deportivo Saprissa

Ex Saprissa le apuntó a un ídolo morado

Ex Saprissa hace enojar a todos los morados con esta frase
Deportivo Saprissa

Ex Saprissa hace enojar a todos los morados con esta frase

“Llevo 11 años jugando y es la primera vez que me pasa”: figura de Olimpia revela la decisión de Eduardo Espinel que lo incomoda
Honduras

“Llevo 11 años jugando y es la primera vez que me pasa”: figura de Olimpia revela la decisión de Eduardo Espinel que lo incomoda

Cartaginés vs. Saprissa: ¿A qué hora y cómo ver la semifinal del Apertura 2025?
Deportivo Saprissa

Cartaginés vs. Saprissa: ¿A qué hora y cómo ver la semifinal del Apertura 2025?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo