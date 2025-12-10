Un viejo conocido llamó a Michaell Chirinos, pone en alerta a todo Olimpia y este sería su nuevo equipo

Michaell Chirinos ha recuperado su mejor versión en este Apertura 2025, el hondureño ha ayudado en gran manera a Olimpia y ahora en la fase Triangular espera llegar a la final para ganar la Copa 40.

Es de conocimiento público que Chiri se quiere retirar en Olimpia, a pesar de que tiene 30 años, siempre ha declarado que sería un sueño acabar la carrera en el club que lo vio debutar.

ver también Agustín Auzmendi sacude a Motagua y Centroamérica con la noticia que no querían escuchar: “Imposible”

La situación está en que la directiva del León no le ha renovado contrato y al finalizar el actual torneo es jugador libre. Eso sí, tiene una reunión pendiente con presidente Rafael Villeda para hablar del tema.

Ante el no pronunciamiento de Olimpia, a Chirinos le preguntaron si tenía ofertas para irse y de su propia voz confirmó que si. Un viejo conocido lo ha llamado para que se vuelva a ser legionario.

Michaell Chirinos cerca de ser legionario de Honduras

“Se trata de Persik Kediri, de la Súper Liga de Indonesia, gestionada a través del español Marco Reina, quien fue asistente de Paco Palencia en Lobos BUAP y dirigió a Michaell durante su etapa en México”, confirma Legión Catracha.

Por ahora, no hay confirmación sobre si Chirinos aceptará la propuesta, y todo apunta a que su decisión dependerá de la situación contractual y deportiva con Olimpia.

Publicidad

Publicidad

ver también Olimpia ya lo sabe: Jorge Álvarez recibe desde Costa Rica la respuesta de su fichaje por Alajuelense

Sería la quinta vez que Michaell sale de Olimpia, ya que anteriormente fue legionario en equipos como Lobos Buap, Vancouver Whitecaps, Volos NPS y Saprissa. Ahora desde Indonesia tiene una propuesta.

Tweet placeholder