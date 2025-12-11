“La presión pudo con él”: Thomas Christiansen señala al jugador de Panamá que está en duda para el Mundial 2026

Panamá inicia su camino de preparación para la próxima Copa del Mundo, luego de hacerse con el boleto directo. Con el envión anímico del objetivo cumplido y la alegría correspondiente, comienza el trabajo fino en cada una de las partes.

Los canaleros integran el Grupo L del Mundial 2026, donde pelearán contra sus pares de Inglaterra, Croacia y Ghana. Se sabe que no corren como favoritos en este inicio de la participación, aunque lo último que perderán son las esperanzas.

Thomas Christiansen analiza al detalle a cada uno de los futbolistas que cuentan con posibilidades de integrar la convocatoria. Entre los mismos se encuentra el delantero Everardo Rose, quien no contó con un estreno auspicioso en la mayor el pasado 8 de septiembre.

Thomas Christiansen habló sobre Everardo Rose y su debut en Panamá

Durante una entrevista con Deportes RPC, la sinceridad afloró en el análisis de Christiansen. Hizo referencia al debut de Everardo Rose dentro de la Selección Nacional en el empate 1-1 con Guatemala por las Eliminatorias, al que no catalogó como un rendimiento de su agrado.

“Es difícil debutar con una Selección que está muy hecha, para entrar e intentar ser el hombre revulsivo. Quizás la presión pudo un poco con él, tuvo mucha ansiedad y quiso hacer cosas que normalmente, con la LPF o con el Plaza (Amador) le salen bien“, dijo.

“Tiene confianza y rivales que quizás son de otro nivel. La verdad es que, cuando estuvo con nosotros, en esa concentración, fue uno más. Estuvo bien y pensé que era el momento suyo para debutar“, finalizó Christiansen sobre Rose, quien seguiría su carrera en Universidad de Ecuador.

Publicidad

Publicidad

El análisis de Everardo Rose sobre su debut con la Selección de Panamá

Everardo Rose coincidió con la opinión de Thomas Christiansen en cuanto a su rendimiento cuando le tocó debutar en Panamá. El futbolista confía en que no sacó a relucir su mejor versión y prometió trabajar para hacerlo en el futuro.

“Yo no me siento contento con lo que hice. Siento que doy para más, y me toca seguir mejorando para enfrentarme a este tipo de situaciones. Faltó contundencia, pero eso se puede mejorar en cada partido. Son partidos cerrados, peleados“, contó.

Publicidad

ver también “Ya lo hablamos con Thomas Christiansen”: Panamá confirma una tajante decisión que involucra a la FIFA para el Mundial 2026

“Tenemos un equipo que puede dar para más, no nos sentimos derrotados. Sobre mi debut, bueno, me toca seguir trabajando. Yo llevaba tiempo que no tenía un partido así, pero me tocó. Ahora me da más motivos para poder seguir“, concretó el ariete de 26 años, quien no quiere perderse el Mundial 2026.