Motagua vs. Cartaginés: ¿A qué hora y dónde ver el debut de Javier López? Copa Centroamericana 2025

Motagua vs Cartaginés se medirán en la Copa Centroamericana. Entérate cuándo juegan, a qué hora y cómo ver el partido.

Por Alvaro De La Rocha

Motagua quiere sellar la clasificación de local.
© La Voz Del DeporteMotagua quiere sellar la clasificación de local.

Motagua quiere sellar su clasificación a la siguiente fase de la Copa Centroamericana deConcacaf 2025 frente a su gente.

El ahora equipo de Javier López llega con dos victorias en dos partidos y este jueves quiere celebrar ante Cartaginés su pase a los 4tos de final.

¿A qué hora juega Motagua vs. Cartaginés?

Motagua y Cartaginés chocarán este jueves 14 de agosto, a partir de las 8:00 p.m. de Centroamérica (9:00 de Panamá). El partido será en el Estadio Nacional de Tegucigalpa en Honduras.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Motagua vs. Cartaginés?

El encuentro entre ´Azules´ y ´Brumosos´ presenta dos opciones para ver el juego por Copa Centroamericana: suscribiéndose al servicio de streaming Disney+, que lo transmitirá en toda la región, y/o sintonizando ESPN.

¿Cómo llega Motagua?

Las ´Águilas´ llegan luego de unos días de mucha turbulencia tras la destitución de Diego Vázquez como DT y la incorporación de Javier López en el cargo que estará haciendo su debut.

Motagua llega con tres derrotas seguidas por Liga Nacional, pero en la Copa marcha con paso perfecto: 6/6 luego de vencer a Verdes FC e Independiente de Panamá.

¿Cómo llega Cartaginés?

El cuadro brumoso llega con la obligación y urgencia de sumar ya que perdió su primer encuentro en la Copa y ahora se juega la vida.

Los dirigidos por Andrés Carevic sucumbieron ante Saprissa en el debut. Pese a eso encadenan dos victorias consecutivas por la Liga de Costa Rica.

