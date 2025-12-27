Problemas con FIFA: En El Salvador crece la preocupación tras fuerte castigo

Águila continúa atravesando un momento complejo a nivel administrativo, al seguir incluido en la FIFA Registration Ban List, situación que le impide inscribir jugadores durante tres periodos de fichajes. La sanción afecta directamente al equipo masculino y se encuentra bajo la jurisdicción de CONCACAF y la FESFUT, de acuerdo con el registro oficial publicado por la FIFA.

El castigo se origina a raíz de un incumplimiento reglamentario ocurrido en septiembre pasado, relacionado con una deuda por derechos de formación de un futbolista que se desarrolló en una universidad de Estados Unidos. El monto pendiente supera los 25 mil dólares, cifra que no fue cancelada durante la administración anterior, lo que derivó en la intervención del máximo ente del fútbol mundial.

Ante la falta de pago, la FIFA procedió a sancionar al cuadro migueleño, bloqueando la posibilidad de registrar nuevos futbolistas hasta que la obligación económica sea saldada en su totalidad. Esta medida es automática y se mantiene vigente mientras el reclamo no sea resuelto conforme a los reglamentos internacionales.

El presidente del club, Rigoberto Astorga, explicó semanas atrás que la directiva actual ya está abordando el problema. Detalló que la universidad donde militó Alexon Saravia fue la que presentó el reclamo formal, y mientras no se cumpla con el pago exigido, ningún refuerzo podrá ser habilitado.

Astorga también fue enfático al señalar que la situación no fue provocada por la gestión actual, pero que aun así han decidido asumir la responsabilidad y trabajar activamente para encontrar una solución en el menor tiempo posible, con el objetivo de liberar al club de esta restricción.

Esta sanción tiene un impacto directo en la planificación deportiva rumbo al Clausura 2026, obligando a Águila a reorganizar su estrategia sin incorporaciones hasta que se levante la prohibición. Mientras tanto, el club permanecerá en la FIFA Registration Ban List, una herramienta que busca garantizar transparencia y cumplimiento de obligaciones dentro del fútbol internacional.

