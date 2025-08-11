Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Motagua ya escogió al sustituto de Diego Vázquez: un viejo conocido de Centroamérica busca brillar en Honduras

Motagua no pierde el tiempo y desde el fin de semana y tenía arreglado a su nuevo DT que está viajando en estos momentos hacia Honduras.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

El Azul ya anunció a su nuevo director técnico.
El Azul ya anunció a su nuevo director técnico.

La salida de Diego Vázquez de FC Motagua es un auténtico cimbronazo en el fútbol hondureño.

El entrenador argentino fue despedido este lunes y dejó de ser el DT con efecto inmediato.

El peor arranque en la historia del club, 3 derrotas en 3 partidos, pasó factura y por eso cesaron al DT.

Motagua escoge al sustituto de Luis Vega y ya está en pláticas para fichar a un nuevo defensa

ver también

Motagua escoge al sustituto de Luis Vega y ya está en pláticas para fichar a un nuevo defensa

Motagua escoge al sustituto de Diego Vázquez

La situación si bien se decidió este lunes de manera oficial, ya era una decisión tomada a lo interno del club.

Motagua ya había decido prescindir de Vázquez y es por eso que se comunicaron con el que es el ahora DT del club.

Publicidad

El ´Ciclón Azul´ decidió contratar al español Javier López, ex DT de Antigua para que tome las riendas del equipo.

López es conocido por su capacidad táctica y por haber empleado un sistema de juego llamativo en Centroamérica.

Publicidad

El español llegó hasta las semifinales de la Copa Centroamericana en 2024 con el cuadro guatemalteco.

La información de Fútbol Centroamérica es que López aceptó el cargo durante el fin de semana y este lunes partió desde su natal España hacia Honduras.

Publicidad

Se espera que llegue al país este martes por la mañana y luego sea presentado como DT del club.

Eduardo Espinel confirma la noticia que todo Olimpia quería escuchar; podría cambiar el futuro del club

ver también

Eduardo Espinel confirma la noticia que todo Olimpia quería escuchar; podría cambiar el futuro del club

Comunicado Motagua: Javier López

El Fútbol Club Motagua anuncia la incorporación de Javier López López como nuevo Director Técnico de nuestro primer equipo.

Publicidad

De nacionalidad española y con licencia UEFA Pro, Javier cuenta con una amplia trayectoria internacional, habiendo dirigido en ligas de España, México y Centroamérica.

Reconocido por su estilo ofensivo, presión alta y disciplina táctica, asume desde hoy el liderazgo deportivo del Ciclón Azul.

Publicidad

Desde este mismo día se instala en la Casa del Ciclón para iniciar la planificación, y mañana dirigirá su primera sesión de entrenamientos junto a su cuerpo técnico.

¡Bienvenido, Javier! El Ciclón Azul inicia un nuevo capítulo con la mirada puesta en la victoria.

Atentamente,
Fútbol Club Motagua – 19 veces Campeón Nacional
Tegucigalpa, 11 de agosto de 2025

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Javier López no solo interesa a Comunicaciones: el inesperado equipo de Guatemala que negocia con el DT
Guatemala

Javier López no solo interesa a Comunicaciones: el inesperado equipo de Guatemala que negocia con el DT

Revelan al sucesor de Ronald González que interesa en Comunicaciones
Guatemala

Revelan al sucesor de Ronald González que interesa en Comunicaciones

No será en Comunicaciones: Javier López tiene listo su próximo desafío en Guatemala
Guatemala

No será en Comunicaciones: Javier López tiene listo su próximo desafío en Guatemala

Se van a España: dos joyas de Nicaragua consiguen dar el salto a Europa
Nicaragua

Se van a España: dos joyas de Nicaragua consiguen dar el salto a Europa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo