Motagua ya escogió al sustituto de Diego Vázquez: un viejo conocido de Centroamérica busca brillar en Honduras

La salida de Diego Vázquez de FC Motagua es un auténtico cimbronazo en el fútbol hondureño.

El entrenador argentino fue despedido este lunes y dejó de ser el DT con efecto inmediato.

El peor arranque en la historia del club, 3 derrotas en 3 partidos, pasó factura y por eso cesaron al DT.

Motagua escoge al sustituto de Diego Vázquez

La situación si bien se decidió este lunes de manera oficial, ya era una decisión tomada a lo interno del club.

Motagua ya había decido prescindir de Vázquez y es por eso que se comunicaron con el que es el ahora DT del club.

El ´Ciclón Azul´ decidió contratar al español Javier López, ex DT de Antigua para que tome las riendas del equipo.

López es conocido por su capacidad táctica y por haber empleado un sistema de juego llamativo en Centroamérica.

El español llegó hasta las semifinales de la Copa Centroamericana en 2024 con el cuadro guatemalteco.

La información de Fútbol Centroamérica es que López aceptó el cargo durante el fin de semana y este lunes partió desde su natal España hacia Honduras.

Se espera que llegue al país este martes por la mañana y luego sea presentado como DT del club.

Comunicado Motagua: Javier López

El Fútbol Club Motagua anuncia la incorporación de Javier López López como nuevo Director Técnico de nuestro primer equipo.

De nacionalidad española y con licencia UEFA Pro, Javier cuenta con una amplia trayectoria internacional, habiendo dirigido en ligas de España, México y Centroamérica.

Reconocido por su estilo ofensivo, presión alta y disciplina táctica, asume desde hoy el liderazgo deportivo del Ciclón Azul.

Desde este mismo día se instala en la Casa del Ciclón para iniciar la planificación, y mañana dirigirá su primera sesión de entrenamientos junto a su cuerpo técnico.

¡Bienvenido, Javier! El Ciclón Azul inicia un nuevo capítulo con la mirada puesta en la victoria.

Atentamente,

Fútbol Club Motagua – 19 veces Campeón Nacional

Tegucigalpa, 11 de agosto de 2025