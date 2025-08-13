Toda Honduras consternada con la confesión que hizo Julián Martínez tras fichar por el equipo de Vinicius en Portugal

Julián Martínez fue presentado por el Alverca FC de Portugal y portará la camisa número 3 en su nueva aventura como futbolista profesional.

El hondureño se convirtió en nuevo legionario y busca seguir creciendo en su nivel a sus 21 años. Olimpia lo hizo y la selección de Honduras lo catapultó.

Eso sí, la vida de Julián ha tenido sus golpes y uno de ellos fue la muerte de Demetri Gordon, un amigo que jamás olvidará.

¿Qué dijo Julián Martínez y que consternó a toda Honduras?

Antes de viajar a Europa para unirse a su nuevo club en Portugal,Julián Martínez dejó este mensaje para su amigo Demetri Gordon.

“Él estaría muy feliz, siempre me decía que me miraba en el extranjero y hoy lo estoy cumpliendo. Ayer me estaba poniendo a pensar en eso y solo pienso en romperla y dedicárselo todo a él”.

Y agregó: “Con él vivía y con él pasaba todos los días, cada vez que me mencionan su nombre como que me da una energía de querer hacer bien las cosas y esforzarme. Tengo que representarlo de la mejor manera”.

Demitri Gordon (21 años) murió en un accidente de auto y dejó un gran vacío en Martínez, por lo que todo lo que haga en elAlverca FC de Vinicius será dedicado a su querido amigo.

