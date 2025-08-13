La Liga Española confirma a Kervin Arriaga la noticia que no espera del Levante ¿Qué pasa con el Barcelona de Lamine Yamal?

Luego de tres años en segunda división, Levante vuelve a la Liga Española y una de las decisiones que tomaron fue fichar al hondureño Kervin Arriaga.

Su rendimiento en Real Zaragoza fue la clave para su llegada y firmó contrato hasta 2028, pero las noticias desde su llegada no han sido buenas.

ver también El primer posteo de Vinicius Jr. tras el fichaje del hondureño Julián Martínez por su equipo en Portugal

El hondureño no estará el debut contra Alavés por una lesión muscular y el comunicado del Levante aseguró que estará tres semanas de baja.

Publicidad

Publicidad

Posiblemente también se ausente para el esperado duelo contra el Barcelona de Lamine Yamal.

¿Qué noticia dio la Liga Española a Kervin Arriaga?

Los “Granotas” juegan este sábado en Mendizorroza contra el Alavés y, a falta de 72 horas para su presentación, solo tiene a seis jugadores registrados para LaLiga 2025-26.

Jorge Cabello, Adrián de la Fuente, Pablo Martínez, Carlos Alvarez, Sergio Lozano e Iván Romero hasta el momento, lo que ha generado cierta confusión por Kervin Arriaga.

Publicidad

Con esos seis jugadores no podría disputar un solo partido, pero diario Marca confirma que: “la documentación se encuentra en un proceso de actualización con LaLiga, pero no está existiendo ningún problema y durante el resto de la semana estará toda la plantilla inscrita para el partido del sábado”.

Publicidad

ver también “Es determinante”: Reinaldo Rueda hace petición en Honduras de la que Costa Rica, Nicaragua y Haití están pendientes para la Eliminatoria

En las próximas horas podrán ser registrados, a la espera de ver si aparece Kervin Arriaga, ya que por su lesión su inscripción puede ser en otro momento.

Publicidad

Barcelona, a quienes enfrentan en la segunda jornada, vive la misma situación, ya que no han podido inscribir a Joan García y Marcus Rashford, sus fichajes.

Publicidad