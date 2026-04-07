Motagua pone de rodillas a Centroamérica con la noticia que ni Olimpia, Alajuelense o Saprissa pueden presumir

Motagua se ha convertido en el equipo a vencer en el presente torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional con Javier López al mando que en reiteradas ocasiones ha dejado claro su máximo objetivo: coronarse campeón.

El camino está trazado con un dato que pone de rodillas al fútbol de Centroamérica y es que, tras 13 partidos disputados en el torneo; el Ciclón Azul sigue invicto.

Ocho partidos ganados y cinco empates comprueban el buen momento que atraviesa el club y que tiene entre ceja y ceja hacerse de su título 20 en la historia del fútbol catracho.

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Ese dato deja a Motagua y a Verdes de Belice como los únicos equipos invictos en todas las ligas de Centroamérica. Aunque los caribeños han disputado cuatro partidos menos que el Ciclón Azul.

Esos detalles no son nada despreciables sobre la actualidad de los azules. En Costa Rica, Alajuelenseya tiene cinco derrotas, Saprissatiene tres partidos y en Honduras; Olimpia también tiene tres caídas.

De momento, Motagua se ubica en la segunda posición de la tabla con 29 unidades, un punto menos que el líder Real España, pero los aurinegros tienen dos partidos más.

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La prueba que se viene

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El invicto de Motagua será puesto a prueba este jueves en la fecha 17 del torneo cuando visite al Marathón en San Pedro Sula, juego programado para las 7:30 de la noche.

El cuadro de Pablo Lavallén llega urgido de puntos en medio de polémicas sobre supuestos actos de indisciplina que involucran a varios de sus jugadores.