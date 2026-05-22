Mientras en México todos hablaban de las atajadas de Keylor Navas ante Cruz Azul, David Faitelson no ocultó su disgusto con el planteamiento conservador de Efraín Juárez.

En la final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, los Pumas de la UNAM visitaron a Cruz Azul y lograron salir ilesos. El 0-0 definitivo en el marcador tuvo un responsable: Keylor Navas.

El histórico portero de 39 años demostró que su jerarquía sigue intacta al registrar 5 intervenciones determinantes que ahogaron el grito de gol cementero y mantuvieron el arco universitario en cero.

La brillante actuación del tricampeón de la Champions League con el Real Madrid dejó tan deslumbrado a su técnico, Efraín Juárez, que en la conferencia de prensa posterior al partido no dudó en calificarlo como “el mejor portero de la historia del continente”.

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“Pumas sacó el cero y arruinó el espectáculo”

Pero mientras la prensa y la afición en todo México se rendían a los pies de las atajadas del tico, el siempre polémico David Faitelson decidió apuntar hacia otro lado.

El periodista de TUDN ignoró el factor Keylor y prefirió enfocar sus energías en criticar duramente el planteamiento conservador y precavido de Efraín Juárez. A través de su cuenta de X (antes Twitter), Faitelson desató una tormenta de cuestionamientos al espectáculo ofrecido por los universitarios en una instancia tan crucial:

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“Solo un equipo en este primer tiempo: Cruz Azul…”

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“Cruz Azul ha sido mucho mejor que Pumas”

“Pumas vino por el 0-0”

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“No me gusta la postura de Pumas. Es una final”

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“Misión cumplida de Pumas… Sacó el cero y también arruinó cualquier indicio de un espectáculo… Cruz Azul fue el único que fue a buscar la victoria”

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“Lo que tendría que explicar el entrenador de Pumas por qué su equipo fue tan precavido esta noche…”

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“Efraín Juárez ‘calienta’ la final del domingo en conferencia. Ahora esperemos que sus Pumas salgan a ganar…”

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Como era de esperarse, decenas de fanáticos universitarios inundaron las respuestas cargando con todo contra él. Una dinámica que, sin dudas, Faitelson disfruta y capitaliza cada vez que llega la definición de la Liga MX.

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¿Cuándo se juega la revancha?

Tras el 0-0, todo queda servido para el partido de vuelta donde Pumas y Cruz Azul definirán al campeón del Clausura 2026. Al estar la Ciudad de México y Costa Rica en el mismo huso horario (GMT-6), la hora no sufre modificaciones para los seguidores del portero tico.

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Fecha: Domingo, 24 de mayo de 2026

Domingo, 24 de mayo de 2026 Hora (para Costa Rica): 22:00

22:00 Lugar: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

En síntesis

Keylor Navas volvió a salvar a Pumas e hizo enloquecer a los fanáticos de la Liga MX con sus atajadas.

A pesar de la magnífica actuación del tico, David Faitelson no ocultó su disgusto con el planteamiento defensivo de Efraín Juárez.

La revancha entre Pumas y Cruz Azul será el próximo domingo 24 de mayo, en casa de los felinos.

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