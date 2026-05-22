Joel Campbell podría marcharse a otro club histórico de Costa Rica, Ronald Matarrita definió y atentos al futuro de Ángel Zaldívar.

El presente de Liga Deportiva Alajuelense sigue moviéndose a gran velocidad en este 22 de mayo. Con la llegada de Ismael Rescalvo, el club rojinegro empezó a tomar decisiones que combinan continuidad, posibles salidas y movimientos inesperados en el mercado. La hoja de ruta empieza a tomar forma.

Ronald Matarrita, continuidad asegurada

En medio de tantos cambios, una de las primeras certezas es la de Ronald Matarrita. El lateral renovó su contrato por un año más, en una decisión que refleja la confianza del club en su rendimiento y liderazgo.

La institución lo comunicó de manera directa, marcándolo como una prioridad dentro de la planificación, algo que no es menor en un contexto donde otros nombres importantes ya salieron.

Joel Campbell y un regreso que toma fuerza

Mientras tanto, el futuro de Joel Campbell empieza a tomar un rumbo inesperado. Tras su salida de la Liga, su entorno se acercó a Puntarenas FC para explorar un posible regreso. El propio Felipe Medina confirmó el interés del club porteño, aunque dejó claro que el aspecto económico será clave. Aun así, la puerta está abierta y la posibilidad ya no parece lejana.

Ronald Matarrita renovó su contrato con Alajuelense.

Ángel Zaldívar, en la cuerda floja

Otro caso que genera ruido es el de Ángel Zaldívar. A pesar de tener contrato vigente hasta junio de 2027, el delantero podría no seguir en el equipo para la próxima temporada.

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Desde la dirigencia analizan una posible salida en este mercado, en línea con la reestructuración que busca Rescalvo. La situación no está definida, pero el panorama es incierto.

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Así, Alajuelense combina estabilidad en algunos sectores con decisiones fuertes en otros. La continuidad de Matarrita, el posible nuevo destino de Campbell y la duda sobre Zaldívar reflejan un momento de transición.