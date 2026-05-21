“Aceptó la oferta”: Kenneth Vargas se va de Alajuelense y tiene nuevo equipo en Europa

Kenneth Vargas abandonará Costa Rica después de lo que fue su regreso a Herediano en septiembre y luego de la breve etapa en la Liga Deportiva Alajuelense. El extremo derecho, además, cambiará de equipo en el continente europeo.

El nacido en San José tenía un acuerdo con la Liga hasta diciembre de este año, pero en el contrato hay una cláusula especial que permite romper el préstamo. Por este motivo, el conjunto manudo no tiene opciones para negociar la continuidad de Vargas.

Cabe recordar que la ficha de Kenneth, hasta el momento, le pertenece al Heart of Midlothian, equipo de la liga escocesa. Sin embargo, en los próximos días se hará el anuncio oficial del nuevo club en el que jugará Kenneth como legionario en Europa.

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Kalamata FC, el nuevo equipo de Vargas milita en la Superliga de Grecia

El periodista Kevin Jiménez pudo confirmar que el equipo es el Kalamata FC. Este club logró el ascenso esta temporada para jugar en la Superliga de Grecia, por lo que Kenneth Vargas se mantendrá en la máxima categoría de una liga europea. Esto significa que luchará por la clasificación a la Champions League.

“La Liga espera a que le digan que Kenneth se va, Hearts aceptó la oferta y se espera que todo se firme durante esta semana“, aseguró el periodista en el programa Seguimos.

Con esta actualización, se concreta definitivamente la salida de Kenneth Vargas de Alajuelense. Desde la directiva, ya se movieron para buscarle un reemplazante. El elegido podría ser Andrey Soto, quien se desempeña en Pérez Zeledón y que también fue sondeado por Saprissa.

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En resumen