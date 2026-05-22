Exclusiva con Mario Moncada: la oferta que David Suazo hizo por Dereck y el mensaje para Maynor Figueroa

El abuelo de Dereck contó a Fútbol Centroamérica cómo fue el encuentro del jugador con su nuevo entrenador en Suiza, la razón de elegir al Lugano y cuál será el siguiente paso en su carrera.

La historia de Dereck Moncada está marcada por sacrificio, talento, humildad y sobre todo por la disciplina; formación en la que aparece el nombre de Mario Moncada, quien además de ser su abuelo, también ha hecho la labor de padre y hasta representante del jugador hondureño.

Mario ha estado en cada paso en la carrera de Dereck; cada decisión del jugador ha sido tomada con la precisión exacta para la construcción de una carrera deportiva exitosa, según contó en exclusiva a Fútbol Centroamérica.

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El exárbitro contó que por su nieto llegaron ofertas de diferentes países de Sudamérica, incluida la del River Plate de Argentina. También aparecieron otros clubes de Europa interesados en ficharlo, pero más allá de lo económico, la decisión de Lugano se definió por lo deportivo.

El exministro de Deportes en Honduras brindó todos los detalles de la llegada de Dereck a Suiza, el encontronazo que tuvo con el Necaxa y hasta cuál será el siguiente paso del jugador en Europa.

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La entrevista con Mario Moncada

¿Cómo viven este momento que ven a Dereck Moncada ya firmando por un club en Europa?

Como familia lo vivimos ya con los pies sobre la tierra, estamos disfrutándolo, es algo que como familia siempre lo vimos venir, fueron otros los que no lo vieron venir. Yo siempre pedí reuniones con Rafael Villeda, con Osman Madrid. Incluso con Pedro Troglio, siempre le escribía para pedirle una oportunidad para Alessandro (Dereck), porque desde niño le miré esas enormes condiciones. A medida que pasaron los años, siempre le dije que iba a ser un enorme jugador. Nosotros como familia ya veíamos venir esto.

Ante de todo esto de fichar por Inter de Bogotá, ¿hubo intención de renovar con Olimpia?

Antes de aceptar una extensión de contrato con Olimpia yo debía reunirme con Rafael Villeda y Osman Madrid para conocer bajo qué condiciones yo iba a aceptar que firmara un contrato de un jugador profesional. Nosotros le agradecemos a Olimpia por darle la oportunidad de haber llegado a esa enorme institución y por eso le dimos prioridad a ellos. Dereck siempre tuvo contrato de jugador de reservas y en reservas tampoco era titular. Llegó al primer equipo a petición mía al entrenador Troglio, yo le hablé a él y fue la de traer al Olimpia campeón a Talanga para la inauguración del estadio y traer a Dereck Moncada.

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Él de una me dijo: no se preocupe, mándemelo estos cuatro días al equipo de primera, llegó el día del partido y fui a agradecerle a Troglio y lo primero que me dijo fue que Dereck nunca se va de acá. ‘No entiendo porque nunca me lo ponían en el equipo de primera’, me dijo. Ahí comienza la carrera de Alessandro (Dereck) como jugador. Como familia decidimos que, si no era bajo nuestras condiciones, no iba a firmar contrato profesional con Olimpia. Nosotros le agradecemos a Olimpia porque allí se dio a conocer.

Luego Espinel le dio más oportunidad, tenía el respaldo de Jerry Bengtson, de Yustin Arboleda, de Edrick Menjívar, Michaell Chirinos y que ellos le decían que no bajara porque tenía condiciones extraordinarias. Yo le decía a Óscar ‘Cocli’ Salgado y a Dani Turcios que las características de un jugador como Dereck son muy apetecidas, ellos le enseñaron mucho, pero no era el titular. Les pedí que en el contrato hubiera cláusulas, entre ellas que la decisión de en cuánto lo vendían la tomara yo para que no le pusieran trabas, les dije que firmaba el contrato de dos años, pero si Dereck jugaba mil minutos en el torneo, es decir, medio torneo. Les dije que cuando tuviera 400 minutos no lo pondrían por obligación, sino porque se ganó el derecho. No se llegó a un acuerdo y no se firmó contrato.

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Mario Moncada ha sido pieza clave en la formación de Dereck Moncada como futbolista. Foto: Mario Moncada.

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¿Luego cómo se dieron los contactos para que él diera su primer paso y fichara por el Necaxa?

Yo creía en aquel momento que Dereck era el único de Olimpia con capacidad para exportación. Les dije que me la iba a jugar y comencé a buscarle equipo para que se fuera de Honduras. Yo tuve reuniones en Madrid con una persona que tiene mucho contacto con dueños de equipos en el mundo y le comenté que andaba buscando equipo a Alessandro (Dereck) y tenía propuestas de equipos de la MLS, descartamos la oferta del Alverca (club cuyo dueño es Vinicius JR), tuvimos videollamadas, incluso teníamos algo avanzado y solo estábamos esperando la firma de Vinicius y me dijeron que él ya sabía de Dereck Moncada, y que se estaban esperando. Aparecieron más de Estados Unidos, Brasil y apareció la de Necaxa. Fue de las últimas que nos apareció, nos pusimos de acuerdo rápido con ellos, de Necaxa fueron claros, querían que jugara dos años más fuera de México y había dos opciones: jugador cedido en Olimpia o Inter de Bogotá.

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Cualquiera pudo haber elegido a Olimpia, pero cuando uno cree en el proyecto y que le venís dando seguimiento, uno sabe lo ha cosechado, entonces les dije que Olimpia nada y asumimos el reto de venirnos en Colombia.

Mario Moncada se encargó de llevar a Dereck Moncada a la sede del Internacional de Bogotá. Foto: Mario Moncada.

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¿Hubo ofertas de otras ligas para querer llevarse a Dereck?

A él no le quedó grande la liga; ofertas hubo de Inglaterra, Italia, España, Estados Unidos y hasta de México, de uno de los grandes de México, pero de los grandes grandes. De Brasil, Argentina; de ahí me llamaron de River Plate y yo les decía: conmigo no anden con pajas, tráiganme la propuesta deportiva y hablamos. Con un representante de Brasil porque querían llevarlo allá, ese hombre me sorprendió porque dijo que querían a Alessandro y reunirse conmigo ya era ganancia. Hubo mucho interés del Wolverhampton también.

Se comunicó conmigo David Suazo, Dereck lo respeta mucho, y David me hizo el comentario que lo querían en Cagliari, me mencionó lo que Cagliari estaba dispuesto a ofrecer por él, pero no me gustó el proyecto deportivo, entonces le dije a David que platicaríamos después.

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También estuve en una reunión con alguien del Atlético de Madrid, incluso me llevó a ver el partido del equipo B del Atlético de Madrid, pero le dije que no porque no lo miraba en un equipo B, porque yo prefiero verlo en un equipo A, quizá no de las cinco grandes ligas, pero jugando. Nuestro objetivo es que a los 20 ya debe estar fuera de Lugano, primero Dios así se dé el proyecto. Teníamos cualquier cantidad de ofertas, pero le dije a Dereck que, si íbamos a uno de los grandes, iba a ir al equipo B un par de meses o un año y que mejor iríamos a un equipo de primera para que fuera a jugar, él cree mucho en mí.

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Hubo incluso adelantos con equipos de Escocia, Países Bajos, pero cuando me dan a conocer la de Lugano y el presidente deportivo (Sebastián Pelzer) me dijo que a Dereck lo pidió el técnico Mattia Croci-Torti y hasta me dijeron que tienen un estadio nuevo que van a inaugurar esta próxima temporada. El entrenador lo pidió y que ellos tomaron el riesgo, siendo la contratación más cara en la historia de Lugano y le digo a Alessandro (Dereck): ‘Es la oportunidad que estábamos buscando’. Necaxa hizo el negocio de su vida que era para Olimpia, pero no lo vieron así.

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El director deportivo del Lugano Sebastian Pelzer junto a Dereck Moncada. Foto: Lugano.

¿Y con Necaxa no hubo ningún contratiempo a la hora de negociar con Lugano?

Sí, tuvimos altercados bastantes fuertes, ellos decían que debía jugar un año en Colombia, porque querían ganar más plata, entonces les dije que los otros seis meses, Dereck los iba a hacer caminando porque no podían cortarle el sueño de ir a Europa. Les dije que se iban a quedar sin nada, reflexioné y hablamos de nuevo y ellos me dijeron que estaban dispuestos a dejarlo ir, me dijeron las condiciones y les dije que estaba bien.

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¿Cómo se dio todo ya estando en Lugano?

Cuando nosotros llegamos a Lugano, él firmó contrato hace 15 días y se presenta el 15 de junio a la pretemporada, será en Alemania, yo lo estaré esperando allá para tener todo listo. Confiamos en Dios, en Dereck y su entrega. Él quiere llegar a las ligas top 5 de Europa y confiamos que así será.

Dereck Moncada posando con la camisa del Lugano, su nuevo club en Suiza. Foto: Lugano.

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¿Qué garantías deportivas les dio el Lugano sobre la llegada de Dereck Moncada?

Bueno, se pueden sacar conclusiones, es el jugador más caro en la historia de Lugano ¿Vos crees que van a hacer la inversión más cara de su historia para llevarlo a ser suplente? Es un jugador pedido por el entrenador y cuando firmó contrato hasta el entrenador llegó, lo abrazó, le dio un beso en la mejilla y le dijo: ‘Es una bestia que me han traído acá, yo te quería y vamos a hacer grandes cosas’, parecía que nos conocían de años. La ventaja de Dereck es que él habla muy bien inglés.

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Dereck llega con un salario atractivo, con cualquier cantidad de bonos, por partido ganado, empatado, goles, asistencias, ya esto es otro nivel y estoy seguro que Dereck lo hará bien y dependerá de él de mantenerse como titular.

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¿Cómo hacer para que él siga manteniendo los pies sobre la tierra?

Yo le decía él que aunque tuviera para comprar un carro, siguiera yendo en patineta a los entrenamientos en Inter de Bogotá, le digo que no olvide su tierra, Talanga, que siempre que venga haga una cena en la calle y le dé de comer a la gente que vaya pasando, que se tome fotografías. Él tiene a su papá que es un ídolo, es una estrella, un inmortal del fútbol hondureño y aunque no haya convivido con él, yo estoy en la obligación de dirigir su vida y hacer que nunca olvide su familia.

Mario Moncada junto a Dereck Moncada en Suiza. (Foto: Mario Moncada. )

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Me decía la mamá de Keyrol Figueroa que uno de sus sueños es ver a Dereck Moncada jugando junto a su hermano en la Selección de Honduras ¿usted qué sensaciones tiene al respecto?

Yo a Dereck siempre le digo que debe respetar a su papá Maynor, independientemente que no haya tenido contacto con sus hermanos, solo por redes sociales, la vida decidió que tuvieran caminos diferentes, pero la misma vida se va encargando de que se reencuentren y si Dios y la vida los reencuentra en la selección, estoy seguro que Dereck abrazará a su hermano y espero que de parte de ellos no haya ningún problema. Dereck adora a la familia Figueroa, adora a su abuela. Él tiene una bandera garífuna que se la entregó mi hermana Rixi (Moncada) y ella le dijo que jamás se olvidara de su gente.