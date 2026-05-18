Figura de Motagua sorprende al admitir que podría dejar el club: “la última final”

El futbolista motagüense habló de su futuro tras haber clasificado a la gran final que disputarán ante Marathón y la respuesta sorprendió a los aficionados.

Marcelo Santos podría convertirse en la primera baja de Motagua una vez finalice el Clausura 2026 en el que el Ciclón Azul disputará la gran final ante el Marathón el próximo 21 y 24 de mayo.

Así lo reveló el propio futbolista tras finalizar el encuentro que terminó con triunfo 2-1 sobre el Génesis en la última jornada de las triangulares. Santos dijo que disfrutará la final como si de la última se tratara.

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“La verdad, no la llevo contadas, he ganado varias, pero también bastantes perdida, al igual que la de las Copas Centroamericanas, la de la Concacaf; esas sí perdí las tres, lamentablemente. Pero igual, contento por estar nuevamente en una final y, bueno, como siempre digo, tratar de disfrutarla. Tiene que ser la última final también, entonces, en ese aspecto, tratar de disfrutarla y poder lograr ese objetivo de alguna manera“, dijo Santos ante los medios.

Santos insistió en que su continuidad en el equipo no está garantizada y él es consciente que los ciclos se cumplen. Aunque dejó claro que, mientras esté en el club, está enfocado completamente en levantar el título.

“La verdad, como te digo, soy consciente también de que, como en la vida, los ciclos terminan. Y en este caso puede que se haga la excepción, puede que tal vez no, pero igual, como te digo, ahorita estoy enfocado en disfrutar, en disfrutar tener una nueva final más, pero también siendo consciente de que tenemos que lograrlo, lograr el objetivo que es quedar campeón”, sentenció.

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Fútbol Centroamérica conoció que desde lo interno del club han intentado convencerlo de extender su vínculo con el equipo, pero el jugador parece estar convencido de salir y estas últimas declaraciones así lo confirman.

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