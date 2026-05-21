La novela alrededor de Ariel Rodríguez parecía encaminarse a una ruptura definitiva con Deportivo Saprissa, pero en cuestión de horas todo dio un giro inesperado. Lo que comenzó como una negociación trabada, con versiones de enojo y hasta señales de despedida, terminó tomando otro rumbo cuando menos se esperaba.
El delantero venía de días movidos. Su contrato estaba por vencer, las condiciones habían cambiado sobre la marcha y el acuerdo que parecía cerrado se había caído. Incluso, desde su entorno se filtró que había retirado sus pertenencias del club, lo que alimentó la idea de un final inevitable.
Sin embargo, en Saprissa entendieron que no podían dejar escapar a un jugador de su peso en este momento. Con el equipo en plena reestructuración tras perder la final del Clausura 2026, la continuidad de ciertos referentes se volvió una prioridad.
¿Qué va a pasar con Ariel Rodríguez?
La información la dio Kevin Jiménez, quien confirmó que Ariel Rodríguez llegó a un acuerdo para renovar su contrato con el club por un año. El anuncio oficial sería inminente y todo apunta a que se firmará en las próximas horas.
Ariel Rodríguez renovará con Saprissa. (Foto: X)
El desenlace sorprende por el contexto. Hace apenas unos días, la relación parecía desgastada y con pocas chances de recomponerse. Hoy, en cambio, el delantero se perfila para seguir siendo parte del proyecto.
Para Hernán Medford, la continuidad de Ariel es una noticia clave. Más allá de los altibajos, el atacante ha demostrado ser determinante en momentos importantes y aporta experiencia en un plantel que atraviesa cambios.
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Además, su permanencia evita que el club tenga que salir de urgencia al mercado en busca de un reemplazo inmediato, algo que en este momento podría complicar la planificación.
En la interna morada, la sensación es que se logró encaminar una situación que estaba al borde de romperse. Y eso, en medio de tantas salidas y dudas, tiene un valor especial.
Ariel Rodríguez pasa de estar con un pie afuera a quedar nuevamente en el centro del proyecto. Y en Saprissa, donde cada decisión pesa, esta renovación se siente casi como un fichaje.
Datos Claves
- Ariel Rodríguez acordó renovar su contrato con Deportivo Saprissa por un año.
- Kevin Jiménez confirmó el acuerdo para la continuidad del delantero en el club.
- Hernán Medford considera clave la permanencia tras perder la final del Clausura 2026.