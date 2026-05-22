Robo a Alajuelense: Saprissa va con todo por Andrey Soto y revelan la razón por la que Erick Lonnis se lo llevaría

El periodista Kevin Jiménez reveló que la directiva de Saprissa avanzó en las negociaciones con Pérez Zeledón para fichar a Andrey Soto.

Este viernes, el periodista Kevin Jiménez reveló en el programa Seguimos que el Deportivo Saprissa ha iniciado negociaciones formales con Pérez Zeledón para hacerse con los servicios del extremo Andrey Soto. Aunque aún no se ha estampado la firma para un acuerdo total, las conversaciones están sumamente adelantadas.

De respetarse lo hablado en las últimas horas, el seleccionado nacional se vestirá de morado, dejando con las manos vacías a una Liga Deportiva Alajuelense que mantiene un fuerte interés en el jugador pero que ahora corre desde atrás.

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“Ayer existió una negociación entre Pérez Zeledón y Saprissa por Andrey Soto. Aún no hay acuerdo total pero sí avanzaron bastante y podría convertirse en jugador de Saprissa. Eso sí, Alajuelense continúa interesado en el jugador“, aseveró Jiménez.

Erick Lonnis tiene la ventaja

La excelente relación entre la dirigencia tibaseña, donde actualmente Erick Lonnis lidera el área de gestión deportiva, y los jerarcas de los Guerreros del Sur puede ser la clave para destrabar la disputa por los servicios del ex Herediano.

“Rrecordemos que Pérez y Saprissa tienen una muy buena relación. Ayer hubo una llamada y dejaron cosas puntuales e importantes acordadas por el jugador de la Selección de Costa Rica“, destacó Jiménez, añadiendo que el técnico morado, Hernán Medford, es el mayor de los interesados en que el fichaje se concrete.

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En el radar morado desde 2023

El extremo nacido en Ciudad Quesada ya era un deseo de la escuadra morada en 2023, cuando militaba en la AD San Carlos, pero las altas pretensiones económicas de los Toros del Norte impidieron su llegada.

Tras un paso sin gloria por Herediano, Soto recaló en Pérez Zeledón, donde recuperó su mejor versión al registrar dos goles y una asistencia en 18 partidos durante el Clausura 2026.

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Su regularidad en el campeonato local no pasó desapercibida para el técnico de la Selección de Costa Rica, Fernando “Bocha” Batista, que lo hizo debutar con el uniforme de la Tricolor el pasado 27 de marzo en el empate 2-2 ante Jordania y volvió a ser convocarlo para el último microciclo de trabajo.

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En síntesis

Saprissa abrió negociaciones con Pérez Zeledón para fichar a Andrey Soto.

La excelente relación entre la directiva morada y los Toros del Norte puede ser fundamental para llegar a un acuerdo.

Andrey Soto está en el radar del Monstruo desde 2023.