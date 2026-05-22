Inglaterra dio a conocer los 26 jugadores que estarán en el Mundial 2026 y se medirán ante Panamá en la tercera jornada.

Este viernes, Thomas Tuchel dio a conocer los 26 jugadores que representarán a la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026 y se cruzarán con la Selección de Panamá en la última jornada del Grupo L. El técnico alemán generó mucha sorpresa a nivel mundial por los ausentes y también por los que integran esta nómina final.

Uno de los nombres que más asombro causó es el de Ivan Toney, futbolista que se desempeña en el Al-Ahli de la Saudí Pro League. El delantero fue el segundo máximo goleador de la competencia árabe con 32 anotaciones. Sólo fue superado por Julián Quiñones que sumó 33 y dejó atrás a Cristiano Ronaldo, que marcó 28 tras ser campeón.

La lista de Inglaterra para el Mundial 2026.

El debut de Ivan Toney en la Selección de Inglaterra

Ivan Toney hizo su debut con la Selección de Inglaterra en 2023 cuando Gareth Southgate era el entrenador. Desde entonces, jugó siete partidos con su selección nacional. Apenas pudo marcar un gol en un amistoso contra Bélgica que finalizó por 2-2.

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En la era de Thomas Tuchel, Toney sólo disputó dos minutos. Fue en un amistoso ante Senegal en junio de 2025. En el proceso de clasificación al Mundial 2026, estuvo entre los suplentes en el partido contra Andorra. En los restantes siete no fue convocado.

Toney, nacido en Northampton hace 30 años, pasó por varios clubes de su país. Tuvo mayor participación en la tercera división del fútbol inglés (League One) que en la Premier League, en clubes como Brentford, Peterborough United, Northampton Town, entre otros.

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En la máxima categoría de Inglaterra, tiene sólo 85 partidos. Jugó 83 en el Brentford y dos con Newcastle. Logró marcar 36 goles en estos encuentros. Sus números son inferiores a los de varias figuras que quedaron fuera como Cole Palmer, Phil Foden y Dominic Calvert-Lewin.

Toney con el Al-Ahli. Foto: Getty Images.

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En agosto de 2024, dejó al Brentford y salió por primera vez de Inglaterra para comenzar una nueva etapa en Arabia Saudita. Fue comprado por el Al-Ahli por una cifra cercana a los 42 millones de euros. Desde su arribo, tiene cifras increíbles. En 93 partidos, anotó 72 goles y aportó 17 asistencias.

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En resumen

Thomas Tuchel convocó 26 jugadores de Inglaterra para el Mundial 2026 .

convocó 26 jugadores de Inglaterra para el . Ivan Toney integrará la nómina tras marcar 32 goles en la liga árabe.

integrará la nómina tras marcar en la liga árabe. El delantero registró 32 goles en la Pro League Saudí.